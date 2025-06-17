صفقة بـ 72 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أخطر أوكار المخدرات بالسويس | صور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة بنطاق محافظة السويس وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بلغت قيمتها 72 مليون جنيه .

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم 5 عناصر جنائية خطرة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها بالسويس.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (666 كيلو جرام لمخدر حشيش – 20 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – عدد 5 سيارات).

وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (72 مليون) جنيه تقريباً, وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة.