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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مشروعك يُسجل 30 مشروعًا جديدًا بتمويل 4.5 مليون جنيه وتوفير 100 فرصة عمل بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، نتائج جهود المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” خلال النصف الأول من عام 2025، مؤكدًا أن ما تحقق على أرض المحافظة يُجسد دعم الدولة الحقيقي لأفكار الشباب وتحويلها إلى مشروعات تُسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد المحلي.

جهود محافظ الغربية 

وأوضح المحافظ أن إجمالي المشروعات التي تم تنفيذها خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي بلغ (30) مشروعًا جديدًا، تنوعت بين مشروعات تجارية وحرفية، وتم تمويلها بقروض ميسرة وصلت قيمتها إلى (4.5) مليون جنيه، وأسهمت بشكل مباشر في توفير (100) فرصة عمل حقيقية لأبناء المحافظة في مختلف المراكز والمدن.

دعم الأسر والعائلات 

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن “مشروعك” يُعد نموذجًا ناجحًا لمبادرات الدولة في مجال تمكين الشباب ودعم العمل الحر، حيث يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مفهوم التنمية المجتمعية من خلال دعم الأفكار الواعدة وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قائمة على أسس علمية وممولة من خلال البنوك المشاركة في المبادرة.

دعم مشروعك

وأضاف أن محافظة الغربية تضم (10) مقرات لمبادرة “مشروعك”، منها المقر الرئيسي في ديوان عام المحافظة، و(9) مقرات أخرى موزعة على مراكز وأحياء المحافظة، حيث يتم من خلالها استقبال طلبات الشباب الراغبين في بدء مشروعات جديدة أو تطوير القائم منها، وسط دعم فني ومالي متكامل يقدمه فريق العمل المدرب داخل المقرات.

كما أوضح أن “مشروعك” لا يكتفي بتوفير التمويل، بل يُقدم أيضًا تسهيلات مهمة مثل الرخص المؤقتة لمدة تصل إلى خمس سنوات لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص الدائم، وهو ما يُمثل دفعة قوية لصغار المستثمرين ويضمن لهم بداية عملية وسريعة.

جهود محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن ما تحقق من نتائج ملموسة خلال النصف الأول من عام 2025، يُعد امتدادًا لخطة تنموية شاملة تتبناها المحافظة، تُركز على تحفيز الطاقات الشبابية، وتوفير بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق التنمية المتوازنة في مختلف قرى ومدن المحافظة.

دعم افكار الشباب 

واختتم الجندي تصريحاته قائلًا: “نحن لا نكتفي بدعم الفكرة، بل نحولها إلى فرصة.. ونصنع من خلالها مستقبلًا أفضل لشباب الغربية. ومستمرون في تقديم كافة التيسيرات الممكنة لتحويل الحلم إلى واقع ملموس على أرض المحافظة.”

محافظ الغربية دعم الأسر والعائلات مشروعات شباب افكار دعم مشروعات

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