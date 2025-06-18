رفض عبادة الأوثان.. الكنسية الأرثوذكسية تحيي تذكار استشهاد القديس إقلاديوس

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، اليوم الأربعاء ، الموافق 11 بؤونه حسب التقويم القبطي ، ذكرى استشهاد القديس إقلاديوس.

استشهاد القديس إقلاديوس

وقال كتاب السنكسار الكنسي الذي يدون سير الآباء الشهداء والقديسين ، إنه في مثل هذا اليوم من سنة 20 للشهداء ( 304م ) استشهد القديس العظيم صورة الملائكة الشجاع الغالب في الحروب إقلاديوس بن ابطلماوس أخي الملك نوماريوس.

واضاف السنكسار : وُلِدَ في أنطاكية وتربى تربية مسيحية حقيقية، ولما كبر التحق بالجندية وصار قائداً كبيراً لأنه ابن أخي الملك. وكان محبوباً من جميع أهل أنطاكية بسبب وداعته وشجاعته.

وتابع السنكسار: ولما أنكر الإيمان دقلديانوس ونادى بعبادة الأوثان اتفق هذا القديس مع القديس بقطر بن رومانوس على الاستشهاد من أجل اسم المسيح.

وواصل السنكسار: استدعى الملك القديس إقلاديوس وعرض عليه عبادة الأوثان، ووعده بمركز كبير لو أنه بخر للأوثان، ولما رفض بشدة أرسله إلى أريانوس والي أنصنا بصعيد مصر في صحبة ستة من جنوده، ولما وصل إقلاديوس إلى أنصنا علم أن أريانوس في أسيوط فأبحر بالسفينة إلى هناك، ولما وصلوا أسيوط قرأ أريانوس خطاب الملك الخاص بتعذيب إقلاديوس، فلاطفه ليبخر للأوثان فرفض، فأخذه معه على أنصنا وهناك عذبه بعذابات شديدة،

وأخيراً وضعه على خشبة ثم طعنه بحربة، فأسلم روحه الطاهرة بيد الرب الذي أحبه. ونال إكليل الشهادة.

ما هو كتاب السنكسار؟

جدير بالذكر أن كتاب السنكسار يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

ويستخدم السنكسار ثلاثة عشر شهرًا، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

والسنكسار بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.