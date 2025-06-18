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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«كبسولات سامة» عرض مسرحى على خشبة مسرح مكتبة مصر الجديدة الجمعة

العرض المسرحي كبسولات سامة
العرض المسرحي كبسولات سامة
رنا أشرف

تقدم مكتبة مصر الجديدة العامة، الساعة  7.30 مساء بعد غد، الجمعة، العرض المسرحى “كبسولات سامة”، تأليف سارة حنفي، فكرة وإخراج بلال الملاح، وهى مسرحية كوميدية غنائية استعراضية أغلب أبطالها خريجو ورش العمل والدورات التدريبية التى تنظمها مكتبة مصر الجديدة بالتعاون مع شركة هليوبوليس فيلم سكول للإنتاج السينمائي.

يأتي ذلك تحت  رعاية الدكتورة سهام الجوهرى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة ومجلس إدارة الجمعية، بإشراف المخرج بلال الملاح، وذلك من خلال مشروع “كراكتر ريفلاكشن”، الذى يضم 26 ممثلا من مختلف الأعمار.

ويدمج المشروع بين السينما والمسرح في وقت واحد، ويتم تنفيذه بشكل تدريجي ليصل إلى أعلى التقنيات الفنية.

تقول الدكتورة سهام الجوهرى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن الجمعية وجميع المنصات الثقافية والإبداعية التابعة لها، وهى متحف الطفل ومكتبتا مصر الجديدة والمستقبل، تحتضن جميع المواهب الفنية من خلال فعالياتها وبرامجها المتنوعة،  فهي لا تقتصر على توفير مصادر المعرفة فقط بل تسعى أيضاً إلى دعم المواهب الشابة وتنمية الحس الفني والإبداعي لدى مختلف شرائح المجتمع.

وأضافت “الجوهري” أن المكتبات تنظم فعاليات فنية متنوعة مثل ورش العمل الفنية، حيث تنظم ورش عمل في مختلف المجالات الفنية كالرسم، والنحت، والخط العربي، والتصوير الفوتوغرافي، وغيرها، ما يتيح للمهتمين صقل مهاراتهم وتطويرها، كما تنظم المعارض الفنية لعرض أعمال الفنانين الشباب، ما يمنحهم فرصة لعرض إبداعاتهم والتواصل مع جمهور أوسع.

وأوضحت أن الفعاليات الثقافية تتضمن عروضاً مسرحية، وأمسيات شعرية، وحفلات موسيقية، ما يثري الحياة الثقافية والفنية، كما تقدم المكتبات والمتحف برامج تعليمية في مختلف المجالات الفنية، ما يساعد على تنمية مهارات الأطفال والشباب وتوعيتهم بأهمية الفن.

مكتبة مصر الجديدة كبسولات سامة العرض المسرحى المنصات الثقافية ثقافة

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