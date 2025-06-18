مفاجأة .. خبيرة أبراج توضح أسباب كثرة الزلازل واندلاع الحروب فى الفترة الاخيرة

علقت هالة حافظ خبيرة الأبراج عن الحرب الإيرانية الاسرائيلية فى المنطقة وكثرة حدوث الزلازل فى الفترة الأخيرة وهل هذا له علاقة بالأبراج وحركة الكواكب.

وأضافت خلال حوارها فى برنامج الستات على قناة النهار أن علم الكواكب والأبراج قائم على الرصد.

وتابعت حافظ قائلة أن كوكب زحل صارم جدا وانتقل يوم 27 مايو للحمل البرج الذى تحكمه النار والحرب مؤكدة أن كلا البرجين يريد التعبير عن نفسه.

وأكدت أن الأحداث الأخيرة وتوتر الأوضاع السياسية لها تأثيرات على حركة الكواكب ودخول المريخ لبرج الحمل سبب من اسباب توتر الأوضاع التى نعيشها حاليًا.