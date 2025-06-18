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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفاجأة .. خبيرة أبراج توضح أسباب كثرة الزلازل واندلاع الحروب فى الفترة الاخيرة

هالة حافظ خبيرة الأبراج
هالة حافظ خبيرة الأبراج
علي مكي

علقت هالة حافظ خبيرة الأبراج عن الحرب الإيرانية الاسرائيلية فى المنطقة وكثرة حدوث الزلازل فى الفترة الأخيرة وهل هذا له علاقة بالأبراج وحركة الكواكب.

وأضافت خلال حوارها فى برنامج الستات على قناة النهار أن علم الكواكب والأبراج قائم على الرصد.

وتابعت حافظ قائلة أن كوكب زحل صارم جدا وانتقل يوم 27 مايو للحمل البرج الذى تحكمه النار والحرب مؤكدة أن كلا البرجين يريد التعبير عن نفسه.

وأكدت أن الأحداث الأخيرة وتوتر الأوضاع السياسية لها تأثيرات على حركة الكواكب ودخول المريخ لبرج الحمل سبب من اسباب توتر الأوضاع التى نعيشها حاليًا.

هالة حافظ الابراج حرب ايران اسرائيل برج الحمل المريخ

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