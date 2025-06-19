محافظ دمياط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل تليفونيا

اعتمد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مساء اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية العامة من العام الدراسى 2024\2025 بحضور ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم.

وتقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى 33968 طالب وطالبة، حضر 33423 طالب ، نجح منهم 24937 طالب بمعدلات نجاح بلغت 74.61% ، كما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.

فيما وقد أجرى " محافظ دمياط " اتصالات هاتفية مع الأوائل " أحمد جمال الغزاوي وهمسة حسن إبراهيم وجومانة العربى يوسف " حيث هنأهم بتفوقهم معربًا عن أصدق امنياته لهم بدوام التوفيق والسداد.

ولمعرفة النتيجه الدخول على الرابط التالى ..

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