ضبط 5 أطنان مجزءات دواجن متغيرة الخواص في مجزر بالزرقا

فى إطار توصيات لجنة الإصحاح البيئي المشكلة برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، تم تنفيذ حملة مكبرة بالتعاون بين إداراة شئون البيئة ووحدة تنظيم المخلفات الصلبة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام محافظة دمياط ومديريات التموين برئاسة مجدى عبد الكريم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط ومديرية الطب البيطري و الصحة ومسئولي الوحدة المحلية بمركز ومدينة الزرقا تم اليوم المرور على أحد المجازر بنطاق مركز ومدينة الزرقا للتأكد من التخلص الامن من المخلفات الصلبة الخطرة والغير خطرة الناتجة عن المجزر .

حيث تبين وجود ٥ طن ونصف من مجزءات الدواجن معبأة في شكاير زنة الشيكارة ٤٠ كيلو عبارة عن ( جلود دواجن _ أوراك - فيليه الدجاج - هياكل دواجن ) متغيرة الخواص الطبيعية ومخالفه للمواصفات القياسية للدواجن تم التحفظ عليها في ثلاجة تجميد المجزر لحين صدور قرار النيابة .

تم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر اشغالات ومحضر نظافة ومحضر بيئة لعدم التخلص الآمن من مخلفات الدواجن ووضعها في غير الاماكن المخصصة لها وعدم تسليمها للمتعهد الحاصل على جميع الموافقات اللازمة مما أدى الى تراكم المخلفات وتجمع الحشرات والحيوانات عليها مما يسسبب الضرر على الصحة العامة.

وتناشد الاجهزة المعنية، أصحاب المحلات ومزارع الدواجن بتسليم مخلفات الدواجن للمتعهد الحاصل على جميع الموافقات الأزمه بتجميع تلك المخلفات لأنها تندرج من المخلفات الخطره لعدم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة