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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ

أعلنت هيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 16 سفينة، بينما غادرته 8 سفن، فيما بلغ إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء 27 سفينة.

وأضافت الهيئة - في بيان اليوم، الخميس - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 16889 طنا تشمل: 1097 طن كلينكر، 4981 طن أسمنت معبأ، 1651 طن أسمنت صب، 4865 طن مولاس، 2650 طن كسب صويا، 983 طن ملح، 662 طن بضائع متنوعة.

فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36945 طنا تشمل: 10579 طن حديد، 4800 طن خردة، 1538 طن ذرة، 1905 أطنان خشب زان، 15311 طن قمح، 1911 طن كسب عباد، 3049 رأس ماشية "عجول تسمين" بإجمالي وزن 901 طن.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر والوارد من الحاويات بلغت 80 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات "الترانزيت" 1112 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 76414 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 7977 طنا، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6251 حركة.
 

هيئة ميناء دمياط صومعة الحبوب والغلال حركة الشاحنات

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