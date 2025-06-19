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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مخاطر المناخ غير مسبوقة.. موجة حر عنيفة تضرب العالم

درجات الحرارة
درجات الحرارة
أمينة الدسوقي

تشير التوقعات العالمية إلى أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا كبيرا  من 30 درجة مئوية (86 درجة فهرنهايت)، حيث تم الإعلان عن موجة حر غير مسبوقة.

وأصبحت موجات الحر أكثر شيوعا بسبب تغير المناخ، مع زيادة احتمالية رؤية حرارة شديدة.

درجات الحرارة العالمية

تشير التوقعات المناخية العالمية إلى أن درجات الحرارة من المتوقع أن تظل عند مستويات قياسية أو بالقرب منها في السنوات الخمس المقبلة مما يزيد من مخاطر المناخ وتأثيراته على المجتمعات والاقتصادات والتنمية المستدامة، وفقًا لتقرير جديد صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وتشير ناسا إلى أن هناك احتمال بنسبة 80% أن يتجاوز عام واحد على الأقل من الأعوام الخمسة المقبلة عام 2024 باعتباره الأكثر دفئًا على الإطلاق.

أعلى درجة حرارة فى 5 سنوات

كما أن هناك 86% احتمالية أن يكون أحد الأعوام الخمسة المقبلة على الأقل أعلى من متوسط ​​درجات الحرارة في الفترة 1850-1900 بمقدار 1.5 درجة مئوية.

وتشير التوقعات إلى احتمالية 70% أن متوسط ​​ارتفاع درجة الحرارة على مدى خمس سنوات للفترة 2025-2029 سيكون أكثر من 1.5 درجة مئوية.

من المتوقع أن يستمر ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي في التفوق على المتوسط ​​العالمي.

ويتوقع تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن يكون متوسط ​​درجة الحرارة السنوية العالمية بالقرب من السطح لكل عام بين عامي 2025 و2029 أعلى بمقدار يتراوح بين 1.2 درجة مئوية و1.9 درجة مئوية من المتوسط ​​على مدى الأعوام 1850-1900.

هناك احتمال بنسبة 80% أن يكون عام واحد على الأقل بين عامي 2025 و2029 أكثر حرارة من أعلى عام مسجل (وهو حاليًا عام 2024). وهناك احتمال بنسبة 86% أن يكون عام واحد على الأقل أعلى من مستوى ما قبل الثورة الصناعية بمقدار 1.5 درجة مئوية. لا يقدم التقرير توقعات عالمية للسنوات الفردية.

وفقًا للتقرير، يُتوقع أن يتجاوز متوسط ​​الاحترار لخمس سنوات (2025-2029) 1.5 درجة مئوية بنسبة 70%. ويمثل هذا ارتفاعًا من 47% في تقرير العام الماضي (للفترة 2024-2028)، و32% في تقرير عام 2023 (للفترة 2023-2027).

شهدت السنوات الأخيرة، باستثناء عام ٢٠٢٣، في منطقة جنوب آسيا أمطارًا أعلى من المتوسط، وتشير التوقعات إلى استمرار هذا الوضع خلال الفترة ٢٠٢٥-٢٠٢٩. وقد لا ينطبق هذا على جميع الفصول خلال هذه الفترة.

اتفاقية باريس

يشير مستوى 1.5 درجة مئوية (و2.0 درجة مئوية) المحدد في اتفاقية باريس إلى مستوى الاحترار طويل الأمد المُستنتج من درجات الحرارة العالمية، والذي يمتد عادةً على مدى 20 عامًا.

ومن المتوقع حدوث تجاوزات مؤقتة لهذه المستويات بوتيرة متزايدة مع اقتراب الارتفاع الأساسي في درجة الحرارة العالمية من هذا المستوى.

درجات الحرارة التوقعات المناخية العالمية أعلى درجة حرارة فى 5 سنوات درجات الحرارة العالمية اتفاقية باريس

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