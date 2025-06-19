بنمو 373%.. رانيا المشاط : مصر الأولى إفريقيًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

سجّلت مصر أعلى معدل نمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى القارة الإفريقية خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت 373%، لتحتل المركز الأول إفريقيًا، حسب تقرير "أونكتاد" العالمي للاستثمار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي اليوم الخميس ، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا الإنجاز يعكس التزام الحكومة بتعزيز بيئة الاستثمار من خلال أجندة إصلاحات طموحة تستهدف تمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي والصادرات.

وأضافت المشاط أن الإصلاحات الهيكلية والتحفيزات الموجهة قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، لافتة إلى أهمية استمرار التعاون الدولي لدعم الاستثمارات التنموية.

وأشاد التقرير بنجاح مصر في تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية لتتصدر القارة، متفوقة على دول مثل إثيوبيا وكوت ديفوار وموزمبيق.



