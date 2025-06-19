"المشاط": أجندة إصلاحات طموحة وضعت مصر في صدارة مشهد الاستثمار العالمي

صرّحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن نتائج تقرير "أونكتاد" تعكس نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ أجندة إصلاحات طموحة تستهدف تطوير الصناعة، وتعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات المباشرة.

خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي اليوم الخميس أكدت الوزيرة أن الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص في صلب استراتيجيتها التنموية، من خلال تعزيز الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة.

وأشارت إلى أن الاستثمار في البنية التحتية، وتوسيع آليات التعاون الدولي، وتحسين الإطار المؤسسي، شكلت روافع رئيسية للنمو الذي تحقق في 2024.

وشددت على أهمية استمرار التنسيق مع المؤسسات الدولية لحشد التمويلات والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف التنموية.