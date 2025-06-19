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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النقل البرى: فتح باب التعيين لسائقي تاكسي العاصمة براتب 7 آلاف جنيه

سيارات تاكسي العاصمة
سيارات تاكسي العاصمة
الديب أبوعلي

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، بالتعاون مع شركة أكتا للنقل الجماعي، عن فتح باب التعيين لسائقي التاكسي للعمل على سيارات "تاكسي العاصمة" داخل القاهرة، وذلك لحملة رخص القيادة المهنية من الدرجة (أولى - ثانية - ثالثة - خاصة)، على ألا تقل مدة الرخصة عن عام.

وقالت النقابة، في بيان لها، إن التعيين سيتم بمرتب شهري قدره 7 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تأمين اجتماعي وطبي، وتتحمل الشركة كافة الضرائب والتأمينات، مع توفير أماكن إقامة للمغتربين، فضلًا عن حافز لإيراد الأرباح السنوية.

وأضافت النقابة، أن المستندات المطلوبة تشمل:

  • أصل المؤهل الدراسي أو مستخرج رسمي.
  • أصل شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء.
  • صورة حديثة من شهادة الميلاد.
  • فيش وتشبيه موجه باسم شركة أكتا للنقل الجماعي.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي.
  • رخصة قيادة سارية.
  • نموذج 111 كشف طبي.
  • كعب عمل.
  • عدد 6 صور شخصية.
  • شهادة خبرة في نفس المجال (إن وجدت).
  • اجتياز اختبار القيادة.

ودعت النقابة الراغبين في التقدم للتواصل مع النقابي أسامة يحيى عبر الرقم التالي: 01004444877.

النقابة العامة للعاملين بالنقل البري شركة أكتا للنقل الجماعي سائقي التاكسي تاكسي العاصمة سيارات تاكسي العاصمة القيادة المهنية الضرائب التأمينات

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