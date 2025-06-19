جبالي للسفراء الجدد: الدبلوماسية البرلمانية شريك أصيل في تعزيز مكانة مصر الخارجية

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، في لقاء موسع هدف إلى تعزيز التنسيق بين المؤسستين التشريعية والدبلوماسية في دعم توجهات الدولة المصرية.

في كلمته الافتتاحية، أشاد جبالي بالدور الوطني الذي تضطلع به وزارة الخارجية وسفراؤها في الخارج، مؤكدًا أن الدبلوماسية المصرية استعادت زمام المبادرة في الدفاع عن مصالح الدولة، وتوسيع دوائر نفوذها من المحيط الإقليمي إلى الساحات الدولية.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الدبلوماسية البرلمانية أصبحت أحد أدوات الدولة الناعمة في التأثير الخارجي، من خلال التفاعل الفعال في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، موضحًا أن المجلس يولي اهتمامًا خاصًا بالتكامل مع عمل البعثات المصرية بالخارج، بما يخدم الرؤية الوطنية الشاملة.

كما استعرض جبالي أبرز التشريعات التي أقرها المجلس خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى ما يتضمنه من ضمانات حقوقية متقدمة تُجسد مبادئ الجمهورية الجديدة، وردّ على تساؤلات السفراء بشأن الفلسفة التشريعية والرقابية لمجلس النواب.

واختتم اللقاء بتوجيه رسالة تقدير واعتزاز للسفراء الجدد، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم، ومشددًا على أن نجاحهم في مواقعهم يعكس صورة مصر الحقيقية ويعزز حضورها الدولي.