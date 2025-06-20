وزير دفاع الاحتلال: يجب أن نقصف جميع رموز النظام الإيراني

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه يجب قصف جميع رموز النظام الإيراني، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأوضح وزير دفاع الاحتلال: "هجماتنا تستهدف زعزعة استقرار النظام الإيراني، ونواصل مهاجمة المنشآت والعلماء لإحباط البرنامج النووي الإيراني".



وفي سياق متصل، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة توقف الهجمات على قطاع الطاقة والبنية التحتية المدنية في الصراع الإيراني الإسرائيلي ، مشددا على ضرورة أن تُظهر إيران استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وبعث الرئيس الفرنسي “ ماكرون ” برسالة الى طهران قائلا: لا شيء يبرر توجيه ضربات للبنية التحتية النووية المدنية والسكان المدنيين.

وأضاف ماكرون في تصريحات صحفية قائلا: المحادثات مع طهران يجب أن تتناول إطلاق سراح الرهائن الإيرانيين.