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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فليك يشيد بتطور برشلونة ويبرز تألق يامال ورافينيا وبيدري

هانز فليك
هانز فليك
إسلام مقلد

أعرب هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن سعادته بالتطور الذي شهده الفريق الكتالوني تحت قيادته في موسمه الأول، مشيرًا إلى أن النضج الفني والذهني بدأ يظهر على العديد من نجوم الفريق، وعلى رأسهم الثلاثي لامين يامال ورافينيا وبيدري.

وفي تصريحات خاصة للقناة الرسمية للنادي، كشف فليك عن ثقة الجهاز الفني منذ البداية في قدرة برشلونة على التتويج بلقب الدوري الإسباني، مشيرًا إلى أن مدرب اللياقة البدنية جوليو توز قال له مبكرًا خلال فترة التحضير للموسم: "برشلونة سيظفر بالليجا".

وتحدث المدرب الألماني مطولًا عن لامين يامال، نجم الفريق الصاعد، مؤكدًا أن اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا يمثل عبقرية كروية حقيقية، لكنه في ذات الوقت لا يزال في بداية الطريق ويحتاج إلى دعم متواصل. وقال فليك: "أقولها دائمًا، لامين عبقري، لكنه لا يزال في سن 17 عامًا، وعلينا مساعدته. حتى الآن، كل شيء يسير على ما يرام".

وأضاف: "إذا أراد يامال اللعب على أعلى مستوى لمدة 15 عامًا، فعليه أن يواصل التدريبات الجادة ويجهز نفسه ذهنيًا، لأنه لا يتعلق الأمر فقط بالاستمتاع، بل بالعمل والالتزام أيضًا". وأوضح أن يامال يتمتع بالذكاء الكروي، ويملك قدوة جيدة داخل الفريق مثل رافينيا، الذي يحظى بثقته الكبيرة.

وعن الجناح البرازيلي، أكد فليك أن رافينيا مرّ بفترة فقدان ثقة وكان قريبًا من مغادرة الفريق، لكنه استطاع استعادة مستواه تدريجيًا. وقال: "شاهدته يلعب لأول مرة هنا، وأدركت ما يملكه من إمكانيات، فهو لاعب ديناميكي، يصنع الفرص ويساعد ليفاندوفسكي كثيرًا، لكنه كان يفتقد للثقة".

واستطرد: "رافينيا برازيلي، وهذا يعني أنه يملك الجودة، لكنه أيضًا يمتلك القلب والعقلية والانضباط، ويعمل بجد حتى على المستوى الدفاعي، ولديه إمكانيات هائلة".

كما سلط فليك الضوء على بيدري، الذي وصفه بـ"المذهل"، مشيرًا إلى أنه أحد أبرز مفاتيح اللعب في برشلونة. وقال: "عندما تكون الكرة بين قدمي بيدري، من الرائع مشاهدته. هو لاعب استثنائي، ومن الرائع أن يكون في فريقك. في السنوات القادمة، يمكن أن يصبح من قادة البارسا، وهو لا يزال عمره 22 عامًا فقط".

ويُذكر أن تصريحات فليك تعكس حالة من التفاؤل داخل أروقة برشلونة، في ظل الجهد المبذول لتكوين فريق شاب قادر على المنافسة محليًا وأوروبيًا في السنوات المقبلة، بقيادة مدرب يحمل رؤية واضحة ويملك ثقة تامة في عناصره.

هانز فليك فليك برشلونة الفريق الكتالوني

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