قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على مصير صلاح مصدق مع الزمالك
بريطانيا تستعد لإجلاء رعاياها من تل أبيب فور فتح الأجواء
الزمالك يخطر المحترفين بالعودة للقاهرة
حفلات الكريسماس.. هاني شاكر ومي فاروق يحييان حفلا في دبي.. 23 ديسمبر
كارثة تنتظر العالم بسبب مفاعل بوشهر النووي.. الإشعاع يمتد إلى مئات الكيلومترات
نهضة صناعة السيارات في مصر | من التجميع المحلي إلى التوطين الكامل والتصدير.. خبير يعلق
مش هيلعب أمام بورتو | خبر غير سعيد لجماهير الأهلي
استخراج فتاة | ارتفاع عدد الناجين في انهيار عقارات بحدائق القبة إلى 14
الأهلي وبالميراس| ياسمين عز عن أفشة: كان سارح في ملكوت الله وناقص يطلب شاي
عفو جديد بمناسبة 30 يونيو .. ما الشروط الدستورية والقانونية؟
رعب في تل أبيب.. صواريخ إيرانية تخترق القبة الحديدية للاحتلال
سيد معوض يهاجم الأهلي بسبب عقوبة تريزيجيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب شهير يشتري أسهم في باريس سان جيرمان.. تفاصيل

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
القسم الرياضي

اشترى نجم كرة السلة الأمريكي “كيفن دورانت” حصة أقلية في باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، وفقًا لما أعلنه النادي الفرنسي اليوم الجمعة.

ووقّعت شركة قطر للاستثمارات الرياضية، المساهم الأكبر في باريس سان جيرمان، اتفاقية استثمار وشراكة استراتيجية مع دورانت، وفقًا لما ذكره النادي في بيان، دون الكشف عن الشروط المالية للصفقة.

ووفقًا لبيان باريس سان جيرمان،: "بموجب شروط الشراكة، سيستحوذ دورانت - من خلال شركته الإعلامية والاستثمارية "بوردروم"، التي أسسها بالاشتراك مع شريكه التجاري القديم ريتش كليمان - على حصة أقلية مباشرة في النادي".

ويُعد مهاجم فينيكس صنز، البالغ من العمر 36 عامًا، بطلًا مرتين في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وأحد أبرز صانعي التسديدات في الدوري.

وأصبح دورانت أول لاعب كرة سلة يفوز بـ 4 ميداليات ذهبية في تاريخ الألعاب الأولمبية؛ عندما فازت الولايات المتحدة بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس الصيف الماضي.

وقال دورانت في تصريحاتٍ نشرها باريس سان جيرمان: "يشرفني أن أتعاون مع شركة قطر للاستثمارات الرياضية (QSI) وأن أكون مساهمًا في باريس سان جيرمان، النادي والمدينة العزيزة على قلبي". 

وأضاف: "لدى هذا النادي خططا طموحة، وأتطلع إلى أن أكون جزءًا من المرحلة القادمة من النمو واستكشاف فرص استثمارية جديدة مع شركة قطر للاستثمارات الرياضية".

ويأتي هذا الإعلان في خضم محادثاتٍ بين دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) والاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) وكياناتٍ أخرى حول عملية إضافة دوري جديد في أوروبا.

وكجزءٍ من الصفقة، ستتعاون شركة Boardroom Sports Holdings - وهي ذراع الاستثمار الشخصي لشركة دورانت، والتي تمتلك حصصًا في عددٍ من الفرق والدوريات الرياضية الكبرى - مع شركة قطر للاستثمارات الرياضية (QSI) في مجموعةٍ واسعةٍ من المبادرات التجارية والاستثمارية ومبادرات إنتاج المحتوى.

وأضاف باريس سان جيرمان، أن دورانت سيدعم استراتيجية النادي للتنويع والنمو، بالإضافة إلى تطويره في الولايات المتحدة والأسواق الدولية الأخرى، كما سيقدم خبرته في استراتيجية النادي متعددة الأنشطة، بما في ذلك الخطط المستقبلية في مجال كرة السلة.

وقال رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي: "نتطلع مع كيفن إلى تطوير مبادرات طموحة من شأنها أن تدفع النمو العالمي المستمر لباريس سان جيرمان ومؤسسة قطر للاستثمارات الرياضية".

كيفن دورانت باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة وتكليفات مباشرة من الرئيس السيسي لكبار رجال الدولة

وزير مالية الإحتلال

وزير مالية الاحتلال يطالب دول الخليج بدفع تكاليف الحرب ضد إيران

سعر الجنيه الذهب

تراجع 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الجمعة

ارشيفية

انهيار عقارين من أربعة طوابق في حدائق القبة

الايجار القديم

إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق فورا في 3 حالات.. قانون الإيجار القديم

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

مصروفات المدارس التجريبية 2026

مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. تفاصيل عاجلة وقرارات نهائية بشأنها الآن

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس ..ترقبوها عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

كأس العالم للأندية

بثلاثية في شباك أوكلاند سيتي.. موسيالا يتصدر قائمة هدافي مونديال الأندية 2025

القوس والسهم

اليوم .. انطلاق مهرجان أعياد يونيو للقوس والسهم

كوكا

كأس العالم للأندية | كوكا يشارك في تدريبات الأهلي استعدادًا لمباراة بورتو

بالصور

10 أطعمة "سحرية" لتنظيم الأمعاء وتحسين الهضم.. احرص على تناولها

أطعمة تحسن صحة الأمعاء وتسهل عملية الهضم
أطعمة تحسن صحة الأمعاء وتسهل عملية الهضم
أطعمة تحسن صحة الأمعاء وتسهل عملية الهضم

في بداية الصيف .. 4 أطعمة تزيد الشعور بالحر يجب تقليلها

أطعمة شائعة تُزيد حرارة الجسم وتُشعرك بالإرهاق
أطعمة شائعة تُزيد حرارة الجسم وتُشعرك بالإرهاق
أطعمة شائعة تُزيد حرارة الجسم وتُشعرك بالإرهاق

فاكهة صيفية محبوبة تنظف الكبد وتطرد السموم من الجسم بفعالية مذهلة

لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟
لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟
لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟

رجل يكسب 100 ألف دولار من الإبلاغ عن المخالفات المرورية للسيارات

مخالفات مروررة
مخالفات مروررة
مخالفات مروررة

فيديو

محمود عامر

مش تسول.. فنان معروف يشكي قلة الأعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد