لاعب شهير يشتري أسهم في باريس سان جيرمان.. تفاصيل

اشترى نجم كرة السلة الأمريكي “كيفن دورانت” حصة أقلية في باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، وفقًا لما أعلنه النادي الفرنسي اليوم الجمعة.

ووقّعت شركة قطر للاستثمارات الرياضية، المساهم الأكبر في باريس سان جيرمان، اتفاقية استثمار وشراكة استراتيجية مع دورانت، وفقًا لما ذكره النادي في بيان، دون الكشف عن الشروط المالية للصفقة.

ووفقًا لبيان باريس سان جيرمان،: "بموجب شروط الشراكة، سيستحوذ دورانت - من خلال شركته الإعلامية والاستثمارية "بوردروم"، التي أسسها بالاشتراك مع شريكه التجاري القديم ريتش كليمان - على حصة أقلية مباشرة في النادي".

ويُعد مهاجم فينيكس صنز، البالغ من العمر 36 عامًا، بطلًا مرتين في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وأحد أبرز صانعي التسديدات في الدوري.

وأصبح دورانت أول لاعب كرة سلة يفوز بـ 4 ميداليات ذهبية في تاريخ الألعاب الأولمبية؛ عندما فازت الولايات المتحدة بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس الصيف الماضي.

وقال دورانت في تصريحاتٍ نشرها باريس سان جيرمان: "يشرفني أن أتعاون مع شركة قطر للاستثمارات الرياضية (QSI) وأن أكون مساهمًا في باريس سان جيرمان، النادي والمدينة العزيزة على قلبي".

وأضاف: "لدى هذا النادي خططا طموحة، وأتطلع إلى أن أكون جزءًا من المرحلة القادمة من النمو واستكشاف فرص استثمارية جديدة مع شركة قطر للاستثمارات الرياضية".

ويأتي هذا الإعلان في خضم محادثاتٍ بين دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) والاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) وكياناتٍ أخرى حول عملية إضافة دوري جديد في أوروبا.

وكجزءٍ من الصفقة، ستتعاون شركة Boardroom Sports Holdings - وهي ذراع الاستثمار الشخصي لشركة دورانت، والتي تمتلك حصصًا في عددٍ من الفرق والدوريات الرياضية الكبرى - مع شركة قطر للاستثمارات الرياضية (QSI) في مجموعةٍ واسعةٍ من المبادرات التجارية والاستثمارية ومبادرات إنتاج المحتوى.

وأضاف باريس سان جيرمان، أن دورانت سيدعم استراتيجية النادي للتنويع والنمو، بالإضافة إلى تطويره في الولايات المتحدة والأسواق الدولية الأخرى، كما سيقدم خبرته في استراتيجية النادي متعددة الأنشطة، بما في ذلك الخطط المستقبلية في مجال كرة السلة.

وقال رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي: "نتطلع مع كيفن إلى تطوير مبادرات طموحة من شأنها أن تدفع النمو العالمي المستمر لباريس سان جيرمان ومؤسسة قطر للاستثمارات الرياضية".