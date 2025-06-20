حملات لتطهير الترع والمصارف داخل قري دمياط

واصلت الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بمحافظة دمياط جهودها لرفع المخلفات وتكثيف حملات النظافة، بالشوارع الفرعية والرئيسية والقرى تم الدفع بالمعدات اللازمة للتنفيذ .

شملت الجهود أيضًا تطهير ترعة المشروع والترعة الشرقاوية بمركز الزرقا و كذلك مصرف ٨٠١ بنطاق قرية الرياض بمركز كفر البطيخ، علاوة على تنفيذ حملة لمكافحة القوارض والحشرات بقرية البساتين بمركز كفر البطيخ.

تهيب محافظة دمياط السادة المواطنين بالالتزام بمواعيد مرور سيارات الوحدة المحلية لتجميع المخلفات من الساعة الثامنة مساءًا وحتى الثامنة صباحًا وذلك لمنع تجمع الكلاب الضالة والحشرات