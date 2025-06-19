محافظ دمياط: قريبًا انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل



عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم ، لمناقشة ملف منظومة التأمين الصحي الشامل تمهيدًا لانطلاقها بالمحافظة ضمن المرحلة الثانية، حيث جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وممثلى جهاز تعمير شمال سيناء ودار الهندسة.

هذا وقد أكد " الدكتور أيمن الشهابى " أن محافظة دمياط لديها مقومات وإمكانيات متميزة و قطاع صحى قوى ، يؤهلها لتصبح نموذج ناجح فى تطبيق المنظومة.

وفى هذا الصعيد،، ناقش " المحافظ " محاور المنظومة التى ستبدأ بمدينتى دمياط وفارسكور و تفعيلها بباقى المدن تباعاً ، و بحث خطة إنشاء منشآت صحية جديدة و آليات تفعيل المعايير الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل ، وإجراءات المعاينة التى سيتم اتخاذها من قبل الجهات المعنية للمنشآت القائمة لإعداد رأى فنى بشأنها سواء بالتطوير او رفع الكفاءة او الاحلال وتفعيل الاشتراطات مؤكدًا على عقد اجتماع آخر لمناقشة الرأى .

وأشار " محافظ دمياط " إلى أهمية تكاتف الجهود لتفعيل المنظومة وتحقيق مستهدفاتها و دعم رؤية الدولة المصرية نحو تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.