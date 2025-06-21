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كأس العالم للأندية.. التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين الترجي ولوس انجلوس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم للأندية.. التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين الترجي ولوس انجلوس

الترجي
الترجي
محمد سمير

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مواجهة الترجي التونسي ولوس أنجلوس الأمريكي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.
 

وشهدت المباراة تفوق واضح  للفريق الأمريكي بعدما استحوذ على الكرة وهدد مرمى الترجي بأكثر من فرصة في ظل تراجع الترجي للدفاع دون الخروج بالكرة من وسط ملعبه.

تمثل هذه المواجهة محطة حاسمة لفريق باب سويقة في مشواره بالبطولة العالمية، خاصة في ظل المنافسة الشرسة داخل المجموعة الرابعة، حيث لا مجال لخسارة جديدة إن أراد مواصلة الحلم العالمي

ويتواجد الترجي في مجموعة قوية تضم إلى جانبه لوس أنجلوس الأمريكي، وفلامينجو البرازيلي، وتشيلسي الإنجليزي. 

ويأمل الفريق التونسي في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه الجولة لتعويض خسارته في المباراة الافتتاحية.

وكان الترجي قد افتتح مشواره في البطولة بهزيمة أمام فلامينجو بهدفين دون رد، ما وضعه في موقف صعب نسبيًا قبل لقاء لوس أنجلوس.

 ويسعى الفريق لاستعادة توازنه وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة، للحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور المقبل.

ودخل الترجي اللقاء بتشكيلة تجمع بين الخبرة والحيوية، حيث ضمت الأسماء التالية:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: ياسين مرياح، محمد أمين توجاي، محمد أمين بن حميدة

خط الوسط: محمد بن علي، موكوانا، كوناتي، أونوتشي أوجبلو، خليل القنيشي

خط الهجوم: يوسف بلايلي، رودريجو

ويعتمد الكنزاري على قدرات الثنائي الهجومي بلايلي ورودريجو لصناعة الفارق أمام فريق أمريكي منظم وقوي بدنيًا.

الترجي التونسي لوس أنجلوس الأمريكي الترجي التونسي ولوس أنجلوس الأمريكي الشوط الأول كأس العالم للأندية

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