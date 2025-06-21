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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتشار الحشرات وضعف عمليات التلقيح.. كيف يؤثر فصل الصيف على الزراعة بمصر؟

الزراعة
الزراعة
شيماء مجدي

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، عن حالة أهم الظواهر المناخية  المرتبطة ببداية الصيف الفلكي ، خاصة عند وجود موجات حارة متصلة (تكون مرتبطة بالصيف الحار زي صيف ٢٠١٨ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ ) بتزيد الطاقة الحرارية فقد يحدث ما يلي :

أهم الظواهر الزراعية خلال فصل الصيف

ضعف فى تحجيم الثمار (المانجو - البلح – الزيتون – التين – الرمان - البرتقال والليمون – أحياناً لوز القطن) وانخفاض نسبة المواد الفعالة (زيت مثلاً فى الزيتون وفي بعض الطبية العطرية) ..ومهم قوي تنظيم الري وتكثيف اضافات البوتاسيوم والماغنسيوم بالتبادل مع الكالسيوم .

 ضعف عمليات التلقيح والاخصاب للمحاصيل الصيفية وخاصة لو فيه رياح ساخنة ( الذرة والأرز والسمسم والفول السودانى وفول الصويا واللوبيا ... الخ) وبالتالى نحتاج إلي مركبات مثل الكالسيوم بورون مهمة وطريقة المعاملة حسب نوع المحصول .

 زيادة معدلات التنفيل فى المحاصيل الثمرية (التنفيل يعني تساقط العقد الحديث)مثل الخيار والطماطم والفلفل والباذنجان والبامية.

زيادة تعداد بعض الآفات المرتبطة بالحرارة زي الحشرات القشرية والبق الدقيقي والعنكبوت الاحمر وباقي الحشرات حرشفية الاجنحة زي دودة الحشد ودودة ورق القطن وديدان الثمار، ولابد يكون فيه مراقبة ورصد مستمر للزراعات .

زيادة فى حدة الامراض المحبة للرطوبة الحرة زي البياض الزغبي والتبقعات على كثير من المحاصيل (بياض زغبي على الريحان والخيار – التبقع الزاوي والانثراكنوز على القطن  ... الخ) ، وبالتالى لابد أن نكون جاهزين ببرامج الرش المناسبة.

ويبدأ اليوم السبت ٢١ يونيو ٢٠٢٥ فصل الصيف فلكياً ورسمياً في مصر،  وهو أطول نهار ( من الشروق إلى الغروب) في العام، حيث يمتد لـ ١٤ ساعة و ٤ دقائق، ويستمر  الصيف93 يوم و 16 ساعة .

أهم الظواهر المناخية بالصيف

وكشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، عن أهم الظواهر المناخية خلال فصل الصيف ، حيثُ تزيد خطورة التعرض للشمس المباشرة بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان (القريب من أسوان) وسيادة موجات الاشعة الشمسية قصيرة الموجة “الاخطر” ، حيث تكون الأشعة الشمسة عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي (ومن هنا تكمن الخطورة من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

المناخ الظواهر المناخية الصيف بداية الصيف داية الصيف الفلكي

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