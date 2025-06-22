تطورات حالة كيليان مبابي بعد إصابته بعدوى فيروسية

كشف نادي ريال مدريد عن تحسن الحالة الصحية للنجم الفرنسي كيليان مبابي تدريجيًا، بعد تعرضه لالتهاب في المعدة والأمعاء خلال الأيام الماضية، وهو ما تسبب في غيابه عن بعثة الفريق المتجهة إلى مدينة شارلوت الأمريكية، حيث يلاقي ريال مدريد نظيره باتشوكا المكسيكي، مساء الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وكان مبابي قد نقل إلى المستشفى الخميس الماضي لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج، قبل أن يُسمح له بالمغادرة لاحقًا.

وعلى إثر ذلك، غاب عن تدريبات الفريق ولم يُدرج في قائمة المباراة أمام باتشوكا.

من جانبه، أعرب المدير الفني تشابي ألونسو عن تفاؤله بإمكانية لحاق مبابي بالمواجهة الثالثة في المجموعة أمام فريق سالزبورج النمساوي، وقال في المؤتمر الصحفي السابق للقاء: "مبابي بحالة أفضل الآن، غادر المستشفى وبدأ يستعيد عافيته. نأمل أن يكون جاهزًا لمباراة سالزبورج".

يُذكر أن مبابي غاب أيضًا عن المباراة الافتتاحية أمام الهلال السعودي، والتي انتهت بالتعادل 1-1، وشارك بدلًا منه المهاجم الشاب جونزالو جارسيا، الذي نجح في تسجيل هدف التقدم ولفت الأنظار بأدائه المميز.

وعلّق ألونسو على مستواه قائلاً: "جونزالو قدّم مباراة رائعة، سجل هدفًا وسنحت له ثلاث فرص. من الرائع أن نملك لاعبين بهذه الفاعلية أمام المرمى".

وكان مبابي قد أنهى موسمه الأول مع ريال مدريد هدافًا للفريق بـ31 هدفًا في الدوري الإسباني، وتُوج بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، لكنه لم يحقق أي لقب كبير مع الفريق الملكي الذي أنهى الموسم في المركز الثاني خلف غريمه برشلونة.