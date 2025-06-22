قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر للفتوى: الغش في الامتحانات سلوك مُحرم يهدر الحقوق ويهدم تكافؤ الفرص
احذروا من طقس اليوم.. موجة حارة تضرب القاهرة والمحافظات
وزير الإسكان: تخصيص قطع أراضٍ للمواطنين المقنن وضعهم بمدينة العبور الجديدة
قفزة الموت.. سقوط شابين بموتوسيكل من أعلى الدائري بترعة المريوطية وانتشال جثة أحدهما
إعلامي يكشف مفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة .. تفاصيل
أمير هشام: البرتغالي باولو بينتو يصعب توليه تدريب الزمالك لهذا السبب
سمير فرج يكشف عن 3 سيناريوهات محتملة للرد الإيراني.. هذا أخطرها
وزير التعليم : إجراءات صارمة وفورية ضد المخالفين في امتحانات الثانوية العامة
بعد استهداف منشآت نووية في إيران.. الرقابة النووية تؤكد: مصر بعيدة عن أي تأثير
كيف ستعاقب التعليم مصوري امتحان عربي الثانوية العامة ؟ .. تفاصيل كاملة
ريال مدريد يبحث عن فوزه الأول في مونديال الأندية أمام باتشوكا
ضبط المتورطين في تصوير أسئلة امتحان عربي الثانوية العامة وتطبيق الاجراءات القانونية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطورات حالة كيليان مبابي بعد إصابته بعدوى فيروسية

مبابي
مبابي
إسراء أشرف

كشف نادي ريال مدريد عن تحسن الحالة الصحية للنجم الفرنسي كيليان مبابي تدريجيًا، بعد تعرضه لالتهاب في المعدة والأمعاء خلال الأيام الماضية، وهو ما تسبب في غيابه عن بعثة الفريق المتجهة إلى مدينة شارلوت الأمريكية، حيث يلاقي ريال مدريد نظيره باتشوكا المكسيكي، مساء الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وكان مبابي قد نقل إلى المستشفى الخميس الماضي لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج، قبل أن يُسمح له بالمغادرة لاحقًا.

وعلى إثر ذلك، غاب عن تدريبات الفريق ولم يُدرج في قائمة المباراة أمام باتشوكا.

من جانبه، أعرب المدير الفني تشابي ألونسو عن تفاؤله بإمكانية لحاق مبابي بالمواجهة الثالثة في المجموعة أمام فريق سالزبورج النمساوي، وقال في المؤتمر الصحفي السابق للقاء: "مبابي بحالة أفضل الآن، غادر المستشفى وبدأ يستعيد عافيته. نأمل أن يكون جاهزًا لمباراة سالزبورج".

يُذكر أن مبابي غاب أيضًا عن المباراة الافتتاحية أمام الهلال السعودي، والتي انتهت بالتعادل 1-1، وشارك بدلًا منه المهاجم الشاب جونزالو جارسيا، الذي نجح في تسجيل هدف التقدم ولفت الأنظار بأدائه المميز.

وعلّق ألونسو على مستواه قائلاً: "جونزالو قدّم مباراة رائعة، سجل هدفًا وسنحت له ثلاث فرص. من الرائع أن نملك لاعبين بهذه الفاعلية أمام المرمى".

وكان مبابي قد أنهى موسمه الأول مع ريال مدريد هدافًا للفريق بـ31 هدفًا في الدوري الإسباني، وتُوج بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، لكنه لم يحقق أي لقب كبير مع الفريق الملكي الذي أنهى الموسم في المركز الثاني خلف غريمه برشلونة.

كيليان مبابي مبابي ريال مدريد باتشوكا كأس العالم للأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة امتحان اللغة العربية بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة..والتعليم تتحرك

لولا فاني

أول تعليق من البلوجر لولا فاني بعد وفاة طليقها في عقار حدائق القبة المنهار

أرشيفية

بيان عاجل من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية بعد ضرب المفاعلات في إيران

تحذير هام وعاجل من المصرية للاتصالات.. ما الجديد؟

تحذير هام وعاجل من المصرية للاتصالات.. ما الجديد؟

معاش ربة المنزل 2025.. شروط التسجيل والمبلغ بحسب قانون التأمينات الاجتماعية

معاش ربة المنزل 2025.. شروط التسجيل والمبلغ بحسب قانون التأمينات الاجتماعية

غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم

بعد تداول صور امتحان عربي الثانوية العامة بجروبات شاومينج.. التعليم تحقق

البلوجر لولا فاني

خسرت حياتها وزوجها بسبب السحر.. مأساة البلوجر لولا فاني تشعل السوشيال ميديا

دولار امريكي

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 21-6-2025

ترشيحاتنا

الملصق الإلكترونى

تحرير 950 مخالفة ملصق إلكتروني خلال 24 ساعة

وزير التربية والتعليم

28 يونيو.. الحكم فى دعوى عزل وزير التربية والتعليم

شهادة ميلاد

طرق وأسعار استخراج شهادة ميلاد جديدة

بالصور

بعد تريند الكركم .. ماذا تفعل ملعقة واحدة لجسمك عند تناوله؟

الكركم
الكركم
الكركم

إطلالة جذابة.. ياسمين عز تثير إعجاب جمهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

تصميم غريب .. جميلة عوض تخطف الأنظار بجمالها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فستان جريء .. روبي تثير الجدل بظهور لافت

روبي
روبي
روبي

فيديو

شجون الهاجري في الحبس

كـوكـ.ـايين وماريجـ.ـوانا.. فنانة شهيرة يقبض عليها بمخــ.ــدرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محمد منير .. وملامحنا

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

المزيد