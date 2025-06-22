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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المؤبد لعامل في شبرا الخيمة بتهمة الاتجار بالمخدرات وحيازة سلاح ناري

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لعامل وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح نارى دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.


صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

وأحالت النيابة العامة المتهم:- "رشدي ح م ا"- السن : ٢٢ سنه - يعمل: عامل - ومقيم في شارع حجازي عزبة رستم شبرا الخيمة، في الجناية رقم ۲۷۳ لسنة ۲۰۲٥ قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٢٧٠ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ۲۰۲٥/۱/٣ بدائرة ثان قسم شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرز جوهرين مخدرين (هيروين - اندازول كاربوكساميد ) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرحبها قانوناً.
وأشار أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش).
وإستطرد أمر الإحالة أنه أحرز ذخيرة "طلقة" مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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