خبير تكنولوجي: وكلاء الذكاء الاصطناعي سيشاركون البشر حياتهم بحلول 2027

أكد المهندس هشام طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن عام 2027 سيكون فارقًا في علاقة الإنسان بالآلة، حيث من المتوقع أن تتكامل الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي مع أنماط الحياة اليومية، وتؤدي مهامًا منزلية ووظيفية بشكل روتيني وفعال.

وأوضح طارق في حواره لبرنامج “العنكبوت” عبر قناة أزهري، أن “انخفاض تكلفة الروبوتات وسهولة الوصول إليها؛ سيجعلانها جزءًا طبيعيًا من حياة ملايين البشر، وهو ما يغيّر جذريًا شكل المجتمعات وسوق العمل”.

وحذر المهندس هشام طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، من مخاطر ترك نماذج الذكاء الاصطناعي تتغذى على المحتوى العشوائي في وسائل التواصل الاجتماعي دون توجيه قيمي واضح، مؤكدًا أن “الذكاء الاصطناعي كطفل عبقري يقلّد كل ما يراه”.