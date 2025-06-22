مواعيد جديدة للصوت والضوء في الهرم .. تفاصيل

أفادت شركة مصر للصوت والضوء ، أن الشركة القائمة على التطوير والتشغيل المؤقت لعروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، تقوم بتشغيل العروض بمنطقة الهرم من يوم الجمعة 20 يونيو حتى اليوم الأحد 22 يونيو بمواعيد جديدة .

عروض الصوت والضوء



عممت غرفة المنشآت الفندقية منشور حصل "صدى البلد" على نسخة منه ، أن العرض الأول لـ الصوت والضوء يبدأ من 8:30 مساء باللغة الإنجليزية ، والعرض الثاني 9:30 مساء باللغة الأسبانية.



أشار وزير السياحة والآثار إلى الحاجة الملحة إلى مضاعفة عدد الغرف الفندقية في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعد تحدياً كبيراً ولكنه ضرورة لاستيعاب الأعداد السياحية الوافدة إلى مصر ولا سيما في ظل المؤشرات الإيجابية التي يشهدها قطاع السياحة بها.

كشف الوزير أن الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري شهدت نمواً بنسبة 26% في أعداد السائحين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي تراوحت فيها نسبة النمو بين 4% و6%، كما شهدت الفترة ذاتها زيادة ملحوظة في معدلات الإنفاق السياحي.

أكد شريف فتحي على ترحيب الحكومة المصرية وكافة العاملين بالقطاع السياحي بمثل هذه الاستثمارات النوعية، التي تسهم في تعزيز البنية التحتية السياحية في مصر وتوفير فرص عمل جديدة.

