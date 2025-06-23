نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي ومركز السيطرة الموحد

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الاثنين، المركز التكنولوجي المتنقل بديوان عام المحافظة، يرافقها سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمود فكري المشرف على المراكز التكنولوجية، وذلك لمتابعة سير العمل بالمركز ومعدلات ونسب المعاملات الجارية، تيسيرًا على المواطنين في إنهاء المعاملات المالية وتسديد المتحصلات التابعة للديوان.

واطلعت نائب المحافظ، على معدلات الأداء خلال شهر يونيو والبالغ عددها 288 معاملة متنوعة بين سداد مديونيات أو طلبات استعلام وشكاوى وتوريد وغيرها، مشيدة بمستوى الأداء في تيسير الخدمة على المواطنين، كما وجّهت بإنشاء مقر للمركز داخل الديوان لإنجاز المهام بشكل أسرع وأدق.

كما تفقدت مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة، موجهة بدراسة حوادث الطرق التي يتلقاها المركز وحصر المعدلات خلال السنوات الأخيرة، للوقوف على الأسباب الفنية والبشرية، ووضع حلول جذرية للحد من هذه الحوادث والحفاظ على الأرواح.