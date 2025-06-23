العامة للنقل البري تصرف مستحقات صندوق الحوادث والكوارث للمتضررين

أكد أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للنقل البري، أن النقابة تواصل أداء دورها الاجتماعي والإنساني تجاه أعضائها، من خلال صندوق الحوادث والكوارث، الذي يعد أحد أبرز أدوات الحماية النقابية للعاملين في قطاع النقل البري.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص النقابة على الوقوف بجانب أعضائها وأسرهم في أوقات المحن والظروف الطارئة، منوها إلى أن الصندوق تم تفعيله وتطويره ليكون مظلة أمان حقيقية للعاملين في القطاع، ويضمن لهم الدعم اللازم حال التعرض لأي حوادث أو كوارث.

وأضاف الدوكار: نحن كمجلس إدارة ندرك تماما حجم المسؤولية تجاه العمال وأسرهم، وملتزمون بأن تصل المساعدات والدعم في أسرع وقت، وبأعلى درجات الشفافية والعدالة، وهدفنا أن يشعر كل عامل بأن النقابة هي سند حقيقي له، لا سيما في الظروف الصعبة.

جاء ذلك خلال فعالية خاصة اليوم، عقدت بمقر النقابة الرئيسي، تم خلالها تسليم مستحقات صندوق الحوادث والكوارث لعدد من أعضاء الجمعية العمومية المستحقين، وذلك في لفتة تعكس التزام النقابة تجاه قواعدها العمالية في أوقات الأزمات، بحضور محمد جمال داود الأمين العام، وعادل عيسى أمين الصندوق، وسمير منطاش رئيس صندوق الحوادث والكوارث، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة.

وأشار "الدوكار" إلى أن النقابة تسعى باستمرار إلى تحسين أداء الصندوق وتوسيع قاعدة المستفيدين وتيسير الإجراءات، مؤكدا أن التضامن النقابي هو أحد الأعمدة التي تقوم عليها الحركة العمالية، وأن النقابة العامة للنقل البري ملتزمة بمواصلة هذا النهج.