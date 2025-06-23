مونديال الأندية.. موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد سياتل والقناة الناقلة

يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويستهدف باريس سان جيرمان بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، استعادة نغمة الانتصارات بالفوز على سياتل في مباراة اليوم، والتأهل إلى الدور ثمن النهائي.

كان باريس سان جيرمان اكتسح أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة في الجولة الافتتاحية بمونديال الأندية، ثم تلقى هزيمة مفاجئة أمام بوتافوجو البرازيلي بهدف نظيف في الجولة الثانية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وسياتل الأمريكي والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وسياتل ساوندرز في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “لومين فيلد”.

وتذاع مباراة باريس سان جيرمان وسياتل ساوندرز عبر شبكة “ DAZN” الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية.

في المقابل، يبحث سياتل عن نتيجة شرفية أمام باريس سان جيرمان، بعدما تبخرت آماله في التأهل للدور المقبل.

ويتصدر بوتافوجو البرازيلي ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية برصيد 6 نقاط، ويحل باريس سان جيرمان ثانيًا برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل سياتل جدول الترتيب دون رصيد.