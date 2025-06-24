صناعة الفخار.. ورشة بـ متحف شرم الشيخ تعيد روح الحرف اليدوية

نظم متحف شرم الشيخ ، ورشة صناعة الفخار .. أوانى الحفظ في المقبرة"ضمن فعاليات برنامجه الصيفي التفاعلي للأطفال “رحلة إلى الحياة الأخرى: تصميم مقبرة حية من الحضارة المصرية القديمة، بمشاركة مجموعة من الأطفال من مختلف الأعمار.

أوضحت إدارة متحف شرم الشيخ ، أن الورشة تضمنت تعرف الأطفال على أهمية الأواني الفخارية في الطقوس الجنائزية المصرية القديمة، حيث كانت تُستخدم لحفظ الزيوت والعطور والطعام داخل المقابر.

متحف شرم الشيخ



أشارت إدارة المتحف ، إلى أن خلال الجزء العملي من الورشة، قام الأطفال بصناعة نماذج لأوانٍ فخارية باستخدام الطمي الطبيعي و بعض الخامات البسيطة، وسط أجواء من الحماس والإبداع، عبّر فيها المشاركون عن تصوراتهم المستوحاة من التراث المصري القديم.

أفادت أن الورشة ضمن سلسلة من الأنشطة التعليمية التي يقدمها المتحف لتعزيز وعي الأطفال بتاريخهم العريق، وتشجيعهم على التعبير الفني من خلال الحرف التراثية.

ويعد المتحف أول متحف للآثار المِصرية بمحافظة جنوب سيناء، ويقع على مساحة 191 ألف متر مربع تقريباً، ويتكون من ثلاث قاعات للعرض المتحفي ومنطقة ترفيهية تضم مطاعم وكافيتريات.

ويتناول سيناريو العرض المتحفي له مفهوم "حب الحياة على أرض مصر " من خلال عرض مجموعة من الموضوعات التي تتناول الجانب الإنساني للحضارة المصرية وعلاقة المصري القديم بالحياة البرية والبيئة المحيطة به.