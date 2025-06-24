أسعار OMODA C5 موديل 2025 في السعودية.. ماذا تقدم؟

تنتمي السيارة OMODA C5 إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تقدم في السوق السعودي عبر 3 فئات من التجهيزات ضمن موديلات 2025، وبسعر يبدأ من 74,635 ريال.

القدرات الفنية لسيارة OMODA C5

تعتمد السيارة OMODA C5 موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 154 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

OMODA C5

تجهيزات السيارة OMODA C5

تحتوي السيارة OMODA C5 على مجموعة من التجهيزات منها، سقف بانوراما زجاجي، شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية ابل كار بلاي واندرويد اوتو وانظمة الخرائط، بالاضافة إلى عجلة قيادة مالتي فانكشن، مكيف هواء أوتوماتيكي، مبرد، نظام صوتي ترفيهي عالي الاداء.

OMODA C5

زودت السيارة OMODA C5 بجنوط رياضية مع إضاءة LED، شبكة متعددة الفتحات الهوائية ذات مظهر عصري، بالاضافة إلى حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرات للمتابعة، سخانات للمرايات، سبويلر خلفي أعلى ناحية الزجاج.

OMODA C5

أما عن تقنيات الأمان زودت السيارة OMODA C5 بوسائد هوائية AIRBAGS للحماية، فرامل مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، برنامج الثبات الالكتروني، إنذار، بصمة خارجية لسهولة فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، إمكانية تشغيل وإيقاف المحرك بضغة زر واحدة، قفل مركزي للأمان.



أسعار سيارة OMODA C5 موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة C5 OMODA موديل 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 74,635 ريال وصولاً إلى 95,335 ريال سعودي.