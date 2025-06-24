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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من أسوان إلى المحافظات

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
محمد عبد الفتاح

انتظم توافد المواطنين بمحطة قطارات سكة حديد أسوان وسط المدينة لحجز تذاكر القطارات المتعددة، وفقا للجداول الزمنية التي أقرتها هيئة السكة الحديد بشأن مواعيد السفر. 

وتوافد أهالي مراكز محافظة أسوان، والتي تشمل دراو وكوم أمبو وإدفو، لشراء التذاكر بمحطة قطارات أسوان، للتنقل عبر الرحلات المتجهة إلى مراكز إدفو وكوم أمبو ودراو. 

وتضم تذاكر السكك الحديدية مواعيد القطارات المتجهة من محطة أسوان إلى محافظات الجمهورية. 

قطارات

ونستعرض مواعيد قطارات أسوان وتتنوع القطارات التي تنطلق من أسوان إلى القاهرة وفقا لنوع القطار، حيث يفضل الكثيرون القطارات المكيفة مثل الإسباني أو الروسي التي تقدم رحلة سريعة ومريحة إلى محافظات الصعيد مثل إدفو والأقصر وقنا وسوهاج. أما بالنسبة للمسافرين إلى القاهرة، فيفضلون استقلال قطارات الـVIP، أو قطارات النوم، أو قطار التالجو، وذلك لسرعتها وراحة رحلاتها مقارنة بباقي القطارات. 

وتتميز هذه القطارات بوقفات أقل في المحطات، مما يقلل من زمن الرحلة ويزيد من الراحة. 

وعن مواعيد قطارات الـVIP 

قطار رقم 2011: 5:15 صباحاً 

قطار رقم 981: 5:30 صباحاً 

قطار رقم 983: 7:30 صباحاً

قطار رقم 2007: 15:15 مساءً

قطار رقم 2015 (إسباني مطور لـVIP): 16:00 مساءً 

قطار رقم 997: 8:45 مساءً 

كما تتوافر تذاكر قطارات الـVIP في درجتين، الأولى والثانية، مع فارق سعر يتجاوز 100 جنيه. 

مواعيد قطارات النوم 

قطار رقم 83: 16:20 مساءً 

قطار رقم 87: 17:15 مساءً 

قطار رقم 1089: 19:40 مساءً 

قطار رقم 1087: 8:15 مساءً 

وتتوافر أيضاً تذاكر قطار النوم بنظام الكبينة، التي تحتوي على سريرين، وتقدم الوجبات للمسافرين. 

مواعيد قطار التالجو 

قطار رقم 2031: 7:00 مساءً 

وتتوافر تذاكر قطار التالجو في الدرجتين الأولى والثانية، مع فارق سعر يتراوح حول 200 جنيه. 

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