شاهد.. غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة بورتو الحاسمة في مونديال الأندية

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي المصري صورًا حصرية من داخل غرفة ملابس الفريق، وذلك قبل مواجهة فريق بورتو البرتغالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.



مواجهة تاريخية على ملعب ميتلايف

تُقام المباراة المنتظرة على ملعب “ميتلايف” في مدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن البطولة العالمية التي تُنظم لأول مرة بنظامها الجديد. وتُعد هذه المباراة هي الأولى في تاريخ المواجهات الرسمية بين الأهلي وبورتو، مما يضفي طابعًا خاصًا على اللقاء.

سجل الأهلي أمام الأندية الأوروبية

رغم أن هذه أول مواجهة تجمع الأهلي وبورتو، إلا أن الفريق الأحمر سبق له اللعب ضد أندية أوروبية في هذه البطولة. فقد التقى نادي بايرن ميونيخ الألماني في نسخة 2020، ثم واجه ريال مدريد الإسباني في نسخة 2022. ويأمل الأهلي في تقديم أداء مميز أمام بورتو لتحقيق نتيجة إيجابية في مشواره بالمجموعة.



نظام جديد لكأس العالم للأندية 2025

تشهد نسخة 2025 من كأس العالم للأندية تغييرات جوهرية في نظام البطولة، حيث تُقام كل أربع سنوات، على غرار كأس العالم للمنتخبات. ويشارك فيها 32 فريقًا من مختلف قارات العالم، مقسمين على ثماني مجموعات. وتلعب فرق كل مجموعة بنظام دوري من دور واحد، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ16، الذي يُقام بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

طموح الأهلي في البطولة

يسعى الأهلي لتقديم عروض قوية في مشاركته التاريخية ضمن هذا النظام الجديد، حيث يطمح للوصول إلى أدوار متقدمة وتحقيق إنجاز يُضاف إلى تاريخه الحافل في البطولات القارية والعالمية.



