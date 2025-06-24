باحث في الشؤون الإيرانية: طهران لا تريد الحرب بل تبحث عن ضامن

أكد عمرو أحمد الباحث في الشؤون الإيرانية، إن إيران لا تريد الحرب ولكنها تبحث عن ضامن مما يفسر ذهاب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى روسيا ولقاءه للرئيس الروسي فلاديمير بوتن»، مؤكدا أن الروس يلعبون دور مهم وحيوي في هذه المفاوضات، لآن إيران لديها ازمة ثقة مع الولايات المتحدة وتخوفات داخلية.

وقال في مداخلة هاتفيةعلى قناة “ القاهرة الإخبارية ”، :" إيران وإسرائيل تحدثا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب، حيث أنه لا يوجد طرف رابح ويوجد خسائر في الداخل الإيراني شملت العديد من الأماكن الحيوية والمنشآت النووية، وخسائر كبيرة في الداخل الإسرائيلي.

وأضاف أن إيران منذ البداية كانت الإشكالية بالنسبة لها تتعلق بفكرة انها أرادت المفاوضات ولكن الأمريكان قاموا بخداعها، وتم قذفهم من إسرائيل، وكان هناك تصريحات من ترامب بأنه سيكون هناك رد أمريكي بعد أسبوعين ومر يومين وتم قذف المنشآت النووية.