نائب محافظ البحر الأحمر تشهد احتفالية الهيئة العامة للاستعلامات بثورة 30 يونيو

شهدت ماجدة حنا نائب محافظ البحر الاحمر، احتفالية الهيئة العامة للاستعلامات – قطاع الإعلام الداخلي – بمناسبة الذكرى الـ 12 لثورة 30 يونيو، التي نُظمت يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو الجاري، بقاعة نرمين أبو سريع بمجمع إعلام الغردقة، تحت شعار "حكاية شعب".

وجاءت الاحتفالية وسط أجواء وطنية خالصة، امتلأت بمشاعر الفخر والانتماء، حيث تخللت الفعاليات عروضًا فنية جسدت فرحة وقيمة الثورة وما حققته من انجازات على كافة المستويات.

أكدت حنا أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، حيث انتصرت لإرادة الشعب المصري في الدفاع عن هويته ومؤسساته الوطنية، مشيرة إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت أن تحوّل هذه الإرادة إلى مسيرة تنمية شاملة طالت مختلف القطاعات.

وأضافت أن مثل هذه الفعاليات الوطنية تساهم في ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الأجيال الجديدة، مشيدة بدور الهيئة العامة للاستعلامات في رفع الوعي المجتمعي والتواصل مع المواطنين في المحافظات.

وشهدت الاحتفالية حضور العميد هيثم لاشين المستشار العسكري للمحافظة وممثلين عن الجهات التنفيذية والمجتمع المدني وعدد كبير من المواطنين، وطلاب المدارس

من جانبه، أكد صلاح عبيد مدير مجمع اعلام الغردقة أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الروح الوطنية، والتأكيد على أهمية العمل المشترك بين الهيئة العامة للاستعلامات ومؤسسات المجتمع المدني من أجل الحفاظ على ما تحقق من استقرار ونمو.

وعلى هامش الاحتفالية افتتحت نائب المحافظ معرض للمنتجات اليدوية تابع للمجلس القومي للمرأة كما شارك فى الاحتفالية ممثلى الكنيسة

،الازهر،الاوقاف،الشباب والرياضة،الكيانات الشبابية،التعليم العام والنموذجي،مديريات التموين،الزراعة، العمل،ادارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم،مدرسة الامل لضعاف السمع

وفي ختام الاحتفالية، تم رفع شعار "تحيا مصر" وسط تصفيق حار من الحضور، ليؤكد الجميع مجددًا أن 30 يونيو ليست مجرد ذكرى... بل شهادة ميلاد جديدة لمصر الحديثة.