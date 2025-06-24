مستقبل وطن يستقبل وفداً من السفارة الصينية لتعزيز الدبلوماسية الحزبية

شهد مقر الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، زيارة وفد من السفارة الصينية بالقاهرة، بهدف تعزيز دور الدبلوماسية الحزبية وبناء جسور التواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع القوى السياسية والحزبية الدولية.

كان في استقبال الوفد، النائب كريم درويش، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائبة سحر البزار، أمين العلاقات الخارجية المركزي بالحزب، والنائب محمد زكي الوحش، أمين الصحة المركزي بالحزب، والنائب كريم بدر، أمين البيئة المركزي بالحزب.

وضم وفد السفارة الصينية بالقاهرة، السيدة Wang Zijuan، الوزيرة المستشارة للعلاقات مع الأحزاب السياسية المصرية، والسيدة Lu Chenxi المستشارة للشؤون البرلمانية.

وقدم وفد حزب مستقبل وطن شرحا تفصيليا حول تاريخ تأسيس الحزب واستراتيجيته وأهدافه العامة، فضلا عن أهم المحطات التنظيمية والنيابية التي مر بها وصولا لتكوينه الأغلبية النيابية، وضخ دماء جديدة داخل الهيكل التنظيمي والقيادات، معتمدا على كوادر نسائية وشبابية مميزة، مع تعزيز قنوات التواصل بين الأمانة المركزية وكوادر الحزب في كافة محافظات الجمهورية، لتنفيذ عدد هائل من المبادرات والمؤتمرات الجماهيرية واللقاءات الدورية مع أعضاء الحكومة.

كما جدد الحزب خلال اللقاء موقفه الرافض لأي محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من غزة، مؤكداً دعمه التام لجهود القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومية فضلا عن التأكيد على دعم مصر وقف إطلاق النار وعدم التصعيد في الشرق الأوسط ، والتحذير من اتساع رقعة النزاع، والالتزام بكافة قواعد القانون الدولي والحل السياسي السلمي.

من جانبه، أكد وفد السفارة الصينية، اعتزازه بتطور العلاقات المصرية الصينية في كافة المجالات خلال السنوات العشر الماضية بفضل الثقة المتبادلة والصداقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج ، بحيث أصبحت نموذجا يحتذى به في دعم الأمن والسلام والتنمية.

وأعرب الوفد الصيني عن تقدير بكين لمكانة ودور مصر المحوري في الشرق الأوسط وأفريقي، ولجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية الشاملة والتقدم والازدهار.

وثمن وفد السفارة الصينية بالقاهرة، مبادرات حزب مستقبل وطن والتي ظهرت بشكل قوي في الشارع، وتعبر عن تطور أداء الحزب الملحوظ خلال العامين الماضيين من خلال إطلاق فعاليات ومبادرات مؤثرة وملموسة في الشارع المصري في كافة المحافظات.

ووجه وفد السفارة الصينية بالقاهرة، دعوة رسمية لحزب مستقبل وطن، لزيارة الصين والتعرف علي تجربة الحزب الشيوعي الصيني، بهدف تعزيز الدبلوماسية الحزبية وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجالات متعددة.

وشهد اللقاء تبادلاً للخبرات الحزبية والنقاش حول التجربة الديمقراطية المصرية التي أصبحت بمثابة نموذج عالمي يُقتدى به، فضلًا عن مناقشة قضايا دولية وإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

الجدير بالذكر أن الحزب استضاف سابقاً وفداً من السفارة الأمريكية بالقاهرة يوم 29 مايو بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات الثنائية بين البلدين والتعامل مع التحديات الإقليمية.