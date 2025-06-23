تحت شعار صحتك بالدنيا.. مستقبل وطن يطلق قافلة طبية مجانية في الغربية تضم 12 تخصصا ولمدة يومين

انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، بقيادة المستشار مجدي البري، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بالحزب، تحت شعار "صحتك بالدنيا" بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث تستمر القافلة حتى غد الثلاثاء 24 يونيو 2025، وذلك في إطار جهود الحزب المستمرة لدعم المواطنين وتقديم الخدمات الصحية المجانية للمئات من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية، ضمن خطة وطنية لتعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة.

قافلة مستقبل وطن

وتقام القافلة في عدة قرى من مركز طنطا بمحافظة الغربية، وتهدف إلى تقديم خدمات طبية شاملة لجميع المواطنين في قرى نفيا، وكفر أبو داود، وميت حبيش القبلية، ودفرة، حيث تشمل الفحوصات الطبية، وصرف الأدوية، بالإضافة إلى إجراء الأشعة والتحاليل المجانية.

مبادرة صحتك بالدنيا لمستقبل وطن

وقال المستشار مجدي البري، في بيان له، أن القافلة تشكل التخصصات الطبية المتوفرة: باطنة، أطفال، نساء وتنظيم أسرة، عظام، جراحة، مسالك، جلدية، صدر، أنف وأذن، رمد، أسنان، بالإضافة إلى معامل للدم والطفيليات، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي عاجل على نفقة الدولة.

وأضاف، أنه القافلة الطبية المجاني تبدأ في استقبال المرضى من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا، مع توفير وسائل نقل مجانية لمساعدة المواطنين في الوصول إلى موقع القافلة، مشيرًا إلى أنه تم تحديد عدة نقاط تجمع في القرى المستهدفة لتسهيل الانتقال، وهى قرى: "نفيا، كفر أبو داود، ميت حبيش القبلية ودفرة".

وجاءت القافلة الطبية المجانية متكاملة التخصصات تحت شعار "صحتك بالدنيا"؛ لخدمة أهالي إحدى قرى مركز طنطا، بهدف تقديم رعاية صحية شاملة لجميع المواطنين، وبالتنسيق والتعاون مع مديرية الصحة بمحافظة الغربية وبمساهمة أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة، وشهدت القافلة حضورًا واسعًا وإقبالاً كبيرًا من الأهالي.