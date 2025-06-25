تعيين سلافة جويلى مديرا تنفيذيا للأكاديمية الوطنية لتدريب وطاهر نصر نائبا

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم ٣٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين الدكتورة سلافة أحمد أحمد جويلى - مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة عام اعتبارًا من ٢٠٢٥/٧/١ ، وتعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير.
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين الدكتور طاهر نصر عبد القادر رزق - نائبًا للمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة عام اعتبارًا من ٢٠٢٥/٧/١ ، ويُعامل المعاملة المالية المقررة للدرجة الممتازة .
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى رقم ٣٣٨ لسنة ٢٠٢٥، بتشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة ثلاث سنوات - برئاسة الرئيس السيسي وعضوية كل من:
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
- الفريق محمود إبراهيم حجازى - ممثلاً عن رئاسة الجمهورية
- شريف محمد فتحى الكيلاني - ممثلا لوزارة المالية
- الدكتورة رشا سعد شرف- ممثلاً لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى
- الدكتور عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوة - ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات
- المهندس هانئ محمد محمود عبد المجيد - من ذوى الخبرة
- الدكتورة هالة حلمى السعيد يونس - من ذوى الخبرة
- الدكتور محمود أحمد شوقي المتينى - من ذوى الخبرة
- مدحت مصطفى كمال المدني - من ذوى الخبرة
- الدكتور حسام أحمد حسن فرحات - من ذوى الخبرة