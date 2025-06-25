قرار جمهوري يُتوج جهود ابن عروس الدلتا.. ومحافظ الغربية: طاهر نصر نموذج يحتذى به

أعرب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن بالغ سعادته واعتزازه بصدور القرار الجمهوري رقم 327 لسنة 2025، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين الدكتور طاهر نصر عبد القادر رزق، ابن محافظة الغربية، نائبًا للمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، ولمدة عام، مؤكدًا أن القرار يعكس ثقة القيادة السياسية في أبناء الغربية من أصحاب الفكر المستنير والعطاء الوطني الصادق.

تهنئة محافظ الغربية

وقال محافظ الغربية، إن الدكتور طاهر نصر يُجسد واحدًا من النماذج الوطنية الملهمة التي أثبتت قدرتها على التأثير الإيجابي، وامتلاك رؤية متقدمة تجاه قضايا بناء الإنسان، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية اليوم في حاجة ماسة لأمثاله من العقول الوطنية النابضة بالإخلاص والانتماء، لقيادة ملفات حيوية ترتكز على التوعية وبناء الوعي الجمعي.

دعم الأسر وشبابها

وأضاف الجندي: “أبناء الغربية يثبتون دومًا أنهم على قدر المسؤولية، والدكتور طاهر نصر ليس فقط أحد الكفاءات العلمية في المجال الأكاديمي، بل أحد أبرز المحاضرين الذين سخروا علمهم لخدمة الوطن ورفع وعي الشباب، مؤمنًا بأن بناء العقول لا يقل أهمية عن بناء المشروعات، وأن تحصين الأجيال بالوعي هو صمام أمان للجمهورية الجديدة”.

نشر الفكر التنويري

وأكد محافظ الغربية أن تكليف الدكتور طاهر نصر بهذا المنصب الرفيع يأتي استكمالًا لمسيرته المشرفة في نشر الفكر التنويري، وتجربته التي ألهمت الشباب المصري.

وأشار الجندي إلى أن محافظة الغربية تفخر بابنها البار، الذي لطالما حمل اسمها في المحافل العلمية والتثقيفية، وأسهم بجهده وفكره في إعداد جيل واعٍ مثقف.

واختتم محافظ الغربية كلمته قائلاً: “الدكتور طاهر نصر يمثل جيلاً من القادة الذين نثق بأنهم سيكونون في صدارة الصفوف حين يُذكر اسم مصر.. نثق أنك على قدر هذه المسؤولية، وتأكد أن الغربية كلها تقف خلفك فخرًا ودعمًا وامتنانًا”.