قرارات جمهورية جديدة.. أسامة يوسف رئيسا لمجلس الدولة والشناوى للنيابة الإدارية والغايش للنقض ومدكور لقضايا الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 328 لسنة 2025 بتعيين المستشار الدكتور حسين مدكور محمد عبد الفتاح - رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، اعتبارًا من 1-7-2025.

كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 329 لسنة 2025، بتعيين المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش - رئيسًا لمحكمة النقض، اعتبارًا من 1-7-2025.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 330 لسنة 2025، بتعيين المستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل الشناوى - رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من 1-7-2025.

وأصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 331 لسنة 2025 بتعيين المستشار أسامة يوسف شلبى يوسف - رئيسًا لمجلس الدولة اعتبارًا من 3-7-2025.

نشرت القرارات فى الجريدة الرسمية.