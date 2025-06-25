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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك الدولي يوافق على تمويلات بـ1.3 مليار دولار للعراق وسوريا ولبنان

أرشيفية
أرشيفية
وكالات

أعلن مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي عن موافقته على حزمة تمويلات جديدة تتجاوز 1.3 مليار دولار، مخصصة لدعم مشاريع تنموية حيوية في العراق وسوريا ولبنان، والتي تستهدف تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية.

وحصل العراق على النصيب الأكبر من التمويلات، بقيمة 930 مليون دولار، لتمويل مشروع "توسيع وتحديث السكك الحديدية في العراق (IREM)"، والذي يهدف إلى تطوير شبكة النقل السككي بين ميناء أم قصر في الجنوب ومدينة الموصل في الشمال.

ويسعى المشروع إلى تقليص زمن السفر، وزيادة كفاءة الشحن، وتحسين جودة خدمات النقل، ما يسهم في دعم التجارة وتوفير فرص العمل وتنويع الاقتصاد العراقي.


وفي سوريا، أقر البنك الدولي تمويلاً بقيمة 146 مليون دولار، مخصصاً لدعم جهود استعادة إمدادات الكهرباء وتحسين الوصول إلى الطاقة في ظل التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في البلاد.

أما لبنان، فقد حصل على تمويل بقيمة 250 مليون دولار للمساهمة في جهود إعادة الإعمار، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه تداعيات أزمات اقتصادية ومالية حادة.

وتأتي هذه التمويلات ضمن توجه أوسع من البنك الدولي لتعزيز التنمية المستدامة، ودعم البنى التحتية الأساسية في دول الشرق الأوسط المتأثرة بالنزاعات والأزمات الاقتصادية.

البنك الدولي تمويلات مشاريع تنموية سوريا

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