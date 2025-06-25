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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

«رجلك بتعرق؟» اعرف مواصفات الحذاء الرياضي المناسب للصيف

«رجلك بتعرق؟» اعرف مواصفات الحذاء الرياضي المناسب للصيف
«رجلك بتعرق؟» اعرف مواصفات الحذاء الرياضي المناسب للصيف
عبد الفتاح تركي

مواصفات الحذاء الرياضي المناسب للصيف .. يعد الحذاء الرياضي قطعة أساسية لا غنى عنها في إطلالة الحياة اليومية العصرية، فهو يمنح المرء إحساسًا بالراحة في أثناء المشي، فضلا عن طابعه العملي.

مجلة Stylebook في موقعها على شبكة الإنترنت أنه ينبغي خلال فصل الصيف اختيار حذاء رياضي مناسب لدرجات الحرارة العالية، إذ ينبغي أن يمتاز الحذاء الرياضي بتهوية جيدة، وذلك لتجنب تعرق الأقدام وانبعاث رائحة كريهة منها.

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«رجلك بتعرق؟» اعرف مواصفات الحذاء الرياضي المناسب للصيف

خامات غير مناسبة

وأوصت المجلة المعنيَّة بالموضة والجمال أنه ينبغي تجنب بعض خامات الأحذية الرياضية؛ لأنها قد تصبح غير مريحة أو غير عملية بسرعة خلال الطقس الحار، مثل الجلد السميك والمتين أو الجلد الصناعي، نظرًا إلى أنها قد تحبس الحرارة داخل الحذاء في درجات الحرارة المرتفعة، ما يقلل من تدفق الهواء للقدمين ويؤدي إلى تعرقهما، أي أنه ينبغي لك تجنب ارتداء الأحذية الجلد الصناعي أو حتى الجلد الطبيعي السميك، لكن اختر الأحذية ذات الجلد الطبيعي الرقيق نسبيًّا.

كما ينبغي أيضًا تجنب الأحذية الرياضية المبطنة، وبالمثل تعد الأحذية الرياضية عالية الساق (High Top Sneaker) غير مناسبة؛ لأنها تصل إلى ما فوق الكاحل.

«رجلك بتعرق؟» اعرف مواصفات الحذاء الرياضي المناسب للصيف

وبدلا من الأحذية الرياضية الجلدية، ينبغي اختيار الموديلات المصنوعة من خامات جيدة التهوية، مثل القماش أو الكتان أو القماش الشبكي أو ما شابه.

ومن المفيد أيضًا تجهيز الحذاء الرياضي بفرش داخلي خاص ذي تهوية جيدة، يمتص الرطوبة ومضاد للبكتيريا ومضاد للروائح الكريهة، وذلك للحفاظ على جفاف الأقدام وانتعاشها خلال الطقس الحار.

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