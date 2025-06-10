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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سونيا الحبال: فوضى الأحذية عند مداخل البيوت تسبب مشاحنات أسرية

سونيا الحبال
سونيا الحبال

شددت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، على أهمية ترتيب مدخل البيت من الناحية الطاقية، محذرة من فوضى الأحذية المنتشرة أمام الأبواب، سواء داخل المنزل أو خارجه، لما لذلك من تأثير سلبي على طاقة المكان وساكنيه.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن استقبال الأحذية مباشرة عند دخول المنزل، وخصوصًا إذا كانت ملقاة بطريقة غير منظمة أو مقلوبة، يتسبب في حدوث ما وصفته بـ تشتت طاقي، يؤدي بدوره إلى خلل في الأجواء العامة داخل البيت، ويخلق بيئة مهيأة للمشاحنات والخلافات.

وأضافت: "بعض الناس لا يسمحون بدخول الأحذية إلى البيت، وهذا أمر جيد، لكن تركها مكدسة أمام الباب أو فوق بعضها بشكل عشوائي يخلق طاقة سلبية قوية، حتى وإن كانت خارج المنزل"، مشددة على ضرورة استخدام جزامة أو خزانة خاصة لترتيب الأحذية بطريقة منظمة.
 

سونيا الحبال الطاقة علم الطاقة

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