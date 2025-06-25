أبرز 9 تصريحات لرئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي اليوم

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الثامن والأربعين، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات هامة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث تستهدف هذه التعديلات ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العلمين الجديدة، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُهنئاً جموع الشعب المصري العظيم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، مُتمنياً أن يعيد الله أيامه المباركة بكل الخير واليمن والبركات على الأمتين العربية والإسلامية.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى الأحداث العالمية المتعاقبة في الفترة الأخيرة، قائلاً: مع التسارع الشديد جداً للأحداث، كان العالم كله يتابع، وكذلك الشعب المصري، هذه التطورات على مدار الساعة، وهنا أود التأكيد انه فيما يخص الحرب الإسرائيلية الإيرانية، فإننا نأمل الإلتزام بوقف إطلاق النار وذلك بعد 12 يوماً من الصراع والحرب، ونأمل أن يكون هذا الوقف لإطلاق النار بداية لتوقف هذا الصراع الحادث في المنطقة كلها.



أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي اليوم



- مواردنا المحلية تؤمن استهلاكنا بعيدا عن الأموال الساخنة

-53 ألف ممول دخلوا في المنظومة الضريبية الجديدة

- الحوافز الضريبية أضافت 54 مليار جنيه والإيرادات زادت 36%

- توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لاستقرار الأسواق وضبط الأسعار

- مصر بذلت جهودا كبيرة لاحتواء التصعيد بين إيران واسرائيل

- تصنيع أجهزة السونار والرنين المغناطيسي لأول مرة في مصر

- الدولة تتخذ الإجراءات لاستقرار الأسعار وتوفير الأدوية

- تدشين مراكز عالمية في جميع القطاعات بالعلمين الجديدة

- لن يتم تخفيف أحمال الكهرباء ومستمرون في خطة الترشيد

