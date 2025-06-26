أسعار العملات العربية اليوم الخميس 26-6-2025

شهدت أسعار العملات العربية في مصر حالة من الاستقرار في مستهل التعاملات بالسوق المصرفية اليوم الخميس 26 يونيو 2025، وفقا لآخر تحديثات، وخلال السطور التالية نستعرض أسعار شراء وبيع العملات:

أسعار العملات العربية في مصر اليوم

سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم :

الشراء: 162.76جنيه.

البيع: 163.90 جنيه.

سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم :

الشراء: 13.28جنيه.

البيع: 13.35 جنيه.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم :

الشراء: 13.60 جنيه.

البيع: 13.63 جنيه.

وسجل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم :

الشراء: 131.25 جنيه

البيع : 132.12 جنيه

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم :

سعر الشراء: 12.69 جنيه.

سعر البيع: 13.75 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-6-2025 سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس

وسجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم :

سعر الشراء: 70 جنيه.

سعر البيع: 70.73 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم :

سعر الشراء: 128.57جنيه.

سعر البيع: 130.12جنيه.