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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة عين شمس تحصل على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

أعلن الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود إدارات الجامعة المتعاقبة، والسادة العمداء والوكلاء والإداريين، مشيرًا إلى أن حصول جامعة عين شمس على الاعتماد المؤسسي يعكس الثقة في مخرجاتها، ويؤكد التزامها بمعايير الجودة في مختلف خدماتها من تعليم، وبحث علمي، وخدمة مجتمعية.

وأضاف أن هذا الاعتماد يُبرز التزام الجامعة، أكاديميًا وإداريًا، بتطبيق أعلى معدلات الجودة، بما يؤهل طلابها للحصول على فرص عمل متميزة، والمنافسة بقوة في سوق العمل محليًا ودوليًا.

إشادة بالهيئة وتطلع للتعاون

وأشاد الدكتور محمد ضياء بالدور الفاعل الذي تقوم به الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في دعم وتحسين جودة مؤسسات التعليم العالي، مؤكدًا سعي الجامعة الدائم لمواكبة المعايير الدولية.

كما أعرب عن خالص شكره وتقديره للأستاذ الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة، متطلعًا إلى استمرار التعاون المشترك وتبادل الخبرات، بما يخدم أهداف الطرفين، وعلى رأسها تحقيق أعلى مستويات جودة التعليم.

زيارة ميدانية شاملة

يُذكر أن وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أجرى زيارة ميدانية شاملة للجامعة في الفترة من 13 إلى 17 أبريل 2025، شملت مختلف القطاعات والكليات والمراكز والوحدات والإدارات، إلى جانب عقد لقاءات مع قيادات الجامعة، والعمداء، ووكلاء الكليات، ومديري الإدارات، وفريق الدراسة الذاتية، وممثلي الهيئة المعاونة وطلاب البكالوريوس والليسانس، بالإضافة إلى أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين.

فريق الزيارة

ضمّ فريق الزيارة الميدانية مجموعة من الخبراء والأساتذة المتخصصين في مجالات التعليم العالي وضمان الجودة. وقد توجّه الدكتور محمد ضياء زين العابدين بخالص الشكر والتقدير للفريق على ما بذلوه من جهود متميزة ودعم فعّال خلال الزيارة.

رافق الفريق خلال الزيارة: أ.د. سافيناز عادل الحبشي، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب، والمسؤولة عن ملف الاعتماد المؤسسي من جانب الهيئة، أ.د. ميريام عياد، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، أ. منى عبد العال، مدير مركز تطوير استراتيجيات وبحوث التعليم ، أ.د. هند أسعد، مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الألسن، أ.د. دينا لاشين، أستاذ بكلية الصيدلة، أ.د. دينا الزفزاف، أستاذ بكلية الطب، أ.د. هالة سويد، وكيل كلية الطب، د. ندى العسكري، مدرس مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات.

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية

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