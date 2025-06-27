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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة عين شمس تحصل على الاعتماد المؤسسي من هيئة ضمان جودة التعليم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

أعلن الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس حصول الجامعة علي الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس أن حصول الجامعة علي الاعتماد المؤسسي، جاء تكليلا لجهود إدارات الجامعة السابقة، السادة العمداء والوكلاء والإداريين، مشيرا إلى أن حصول جامعة عين شمس علي الاعتماد المؤسسي يعطي ثقة كبيرة في مخرجات الجامعة، ويؤكد التزام الجامعة بمعايير الجودة في جميع خدماتها من تعليم وبحث علمي وخدمة مجتمعية، كما يبرز التزام الجانب الأكاديمي والإداري بالجامعة بتطبيق أعلي معدلات الجودة ، مما يؤهل طلاب الجامعة أيضًا للحصول علي وظائف متميزة والمنافسة في سوق العمل.

وأشاد بالدور الفاعل للهيئة في ضمان جودة التعليم بمؤسسات التعليم العالي المختلفة، مع سعى الجامعة لمواكبة المعايير الدولية.

وأعرب رئيس جامعة عن شمس عن خالص شكره للأستاذ الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة ، متطلعًا إلى استمرار التعاون مستقبلاً وتبادل الخبرات بما يحقق الهدف المنشود للطرفين والمتمثل في تحقيق أعلى مستويات جودة التعليم.

يذكر أن وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قام بزيارة ميدانية للجامعة خلال الفترة من ١٣ - ١٧ ابريل 2025 ، شملت الزيارة كافة القطاعات، الكليات، المراكز، والوحدات والإدارات المختلفة، بالإضافة إلى العديد من اللقاءات مع قيادات الجامعة، والعمداء ووكلاء الكليات، ومدير وأعضاء مركز ضمان الجودة والاعتماد، ورئيس وأعضاء فريق الدراسة الذاتية، وممثلين عن الهيئة المعاونة، وممثلين عن طلاب البكالوريوس والليسانس، أمين عام  الجامعة والأمناء المساعدين، ومديرى الكليات والإدارات بالجامعة.

ضمّ فريق الزيارة الميدانية لاعتماد الجامعة نخبة من الخبراء والأساتذة المتخصصين في مجالات التعليم العالي وضمان الجودة. ويتقدّم الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بخالص الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهود متميزة ودعم قيّم خلال الزيارة.

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية جامعة

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