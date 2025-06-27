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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

هتك عرض ابنته.. السجن المؤبد يواجه عاملا في الطالبية

هتك عرض طفلة
هتك عرض طفلة
أميرة خلف

شهدت منطقة الطالبية بحي الهرم واقعة مأساوية تعرضت لها فتاة، إثر اغتصابها على يد والدها.


قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة اغتصـ.ـاب ابنته وافقادها عذريتها في منطقة الطالبية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


عقوبة هتك العرض في القانون


نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات". 

اغتصاب التحقيقات قانون العقوبات السجن المؤبد عقوبة الطالبية عامل

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