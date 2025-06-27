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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصر تفوز بعضوية مجلس الإدارة ولجنة إدارة المواصفات بالمنظمة الأفريقية للتقييس ARSO

مصر عضوا بالمنظمة الأفريقية للتقييس ARSO
مصر عضوا بالمنظمة الأفريقية للتقييس ARSO
أ ش أ

فازت مصر بعضوية مجلس الإدارة ولجنة إدارة المواصفات بالمنظمة الأفريقية للتقييس ARSO، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل النجاحات الدولية فازت مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بعضوية مجلس الإدارة ولجنة إدارة المواصفات (SMC) التابعة للمنظمة الأفريقية للتقييس (ARSO). 

وشهدت اجتماعات الجمعية الحادية والثلاثين هذا العام حضورًا غير مسبوق حيث شاركت 34 دولة أفريقية في أكبر جمعية عمومية تشهدها المنظمة منذ تأسيسها وسط منافسة قوية على مقاعد مجلس الإدارة واللجان الفنية. 

وأسفرت الانتخابات عن فوز 12 دولة بعضوية مجلس الإدارة، هي" مصر ، بوركينا فاسو، الكاميرون، إثيوبيا، كينيا، المغرب، نيجيريا، رواندا، تنزانيا، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي" ، كما تم انتخاب 6 دول لعضوية لجنة إدارة المواصفات (SMC)، وهي:مصر بوركينا فاسو، الكاميرون، رواندا، أوغندا، وزيمبابوي.

وتضمن الحدث عددًا من المحطات البارزة، أبرزها: تنصيب بوتسيلي كيبابتسي رئيسًا جديدًا للمنظمة للفترة من 2025 إلى 2028 خلفًا للبروفيسور أليكس دودو رئيس الدورة السابقة (2022 – 2025).. انضمام جمهورية غامبيا إلى عضوية المنظمة ليرتفع عدد الأعضاء إلى 44 دولة أفريقية.

وبهذه المناسبة، قال خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة " نفخر بهذا الإنجاز الذي يعكس ثقة القارة الأفريقية في الكفاءات والخبرات المصرية في مجال التقييس ويؤكد الدور الريادي لمصر في دعم بنية الجودة على مستوى القارة".

وأضاف "هذا الفوز لم يكن ليتحقق دون الدعم الكبير والمستمر من الفريق كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الذي يحرص دائمًا على تمكين مصر من أداء دورها الإقليمي والدولي في مجالات الجودة والتقييس.

واختتم حديثه بأن عضوية مصر في مجلس الإدارة وSMC ستعزز من فرص التأثير الفعّال في سياسات التقييس الإقليمية ودفع عجلة التعاون الصناعي والتجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.

المنظمة الأفريقية للتقييس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة عضوية مجلس الإدارة ولجنة إدارة المواصفات SMC

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