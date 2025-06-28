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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

روبي تحيي حفلين في أوروبا .. أكتوبر المقبل

روبي
روبي

تستعد الفنانة روبي، لإحياء حفلتين غنائيتين متتاليتين في أوروبا في شهر أكتوبر المقبل، ضمن جولتها الغنائية. 

وتحيي روبي، حفلها الأول في أوروبا، يوم 11 أكتوبر المقبل بمدينة أوترخت الهولندية، والثانية في العاصمة الفرنسية باريس، يوم 12 أكتوبر. 

روبي تعلق فى نجاح أغنية ليه بيدارى كده 

من ناحية أخرى علّقت الفنانة روبي على تصدر أغنيتها الشهيرة "ليه بيداري كده" تريند مواقع التواصل الاجتماعي مجددًا، رغم مرور أكثر من 21 عامًا على طرحها، مشيرة إلى أن الأغنية لا تزال تحظى بتفاعل جماهيري كبير في كل حفل تشارك فيه.

وقالت روبي في تصريحات تليفزيونية: “الأغنية دي سبحان الله تريند ومحبوبة طول الوقت، وتفاعل الناس معاها في كل حفلة غير طبيعي. الله يرحمه محمد رحيم، كان فنان كبير وعمل لي أغاني جميلة أوي، وأنا متشرفة إني اشتغلت معاه، الله يرحمه.”

وفيما يخص مشاركتها الأخيرة في مهرجان موازين بالمغرب، عبّرت روبي عن سعادتها الشديدة بالحفل وتفاعل الجمهور المغربي، قائلة: "الجمهور المغربي مبدع ومثقف وبيحب الفن، وهما فنانين في نفسهم كده. ولما جيت المهرجان وشفت التفاعل والعدد الكبير أوي، زي ما يكون أدرينالين ضرب في نفوخي! كنت مبسوطة أوي، وحاجة مشرفة إني أغني في مهرجان زي ده. وفي نفس الوقت، المغرب بلد جميلة وناسها جمال".

وتعيش روبي حالة من النشاط الفني خلال الفترة الأخيرة، سواء من خلال حفلاتها الغنائية أو مشاركاتها في الأعمال الدرامية والسينمائية، وسط إشادة جماهيرية متواصلة بأدائها.

روبي تتألق فى المغرب 

وأحيت روبي ليلة استثنائية في حفل غنائي هو الأضخم على منصة النهضة بالعاصمة المغربية الرباط امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، في حفل افتتاح الدورة الـ٢٠ من مهرجان موازين حيث رفع الحفل شعار كامل العدد .

قدمت روبي خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة التي حققت نجاحا على مدار السنوات الماضية منها، "قلبي بلاستيك" و"ليه بيداري كده"، "إنت عارف ليه"، و"يالرموش" و"يا ليالي".

وحرصت روبي على تقديم مفاجأة للجمهور بعد تقديم أغنية الليلة حلوة وقالت "دي كانت أغنيتي الصيف اللي فات هسمعكم أغنيتي الجديدة اللي هتنزل في الصيف ده" وغنت جمل بسيطة من الأغنية التي تقول كلماتها، "جوة حتة مش هقول أنا فين.. سحرنا وخطف العين" ليتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وأطلت روبي بإطلالة صيفية مميزة خطفت الأضواء بها في إطلالتها الأولى بالرباط، ومن المقرر التواجد بين جمهورها في عدد من الحفلات خلال الفترة القادمة.

روبي الفنانة روبي أوروبا باريس أوترخت

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