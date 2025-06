أسعار الغاز في أوروبا تتجه لأكبر هبوط أسبوعي منذ عامين

تتجه أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا نحو تسجيل أكبر تراجع أسبوعي لها في نحو عامين بعد انحسار مخاوف الإمدادات المرتبطة بتوترات الشرق الأوسط.

تراجعت العقود المستقبلية المعيارية بنسبة 3.1% يوم الجمعة، لتسجّل الانخفاض اليومي السادس على التوالي. ويضعها ذلك على مسار فقدان نحو خمس قيمتها هذا الأسبوع، في أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو 2023.

شهدت الأسعار هبوطاً حاداً الأسبوع الجاري بعد التوصل المفاجئ إلى وقف إطلاق نار بين إيران وإسرائيل بمساعدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ما بدد تهديد إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً.

انحسار خطر إغلاق مضيق هرمز

ارتفعت أسعار الطاقة خلال الأسبوعين الماضيين بسبب تصاعد النزاع القصير، وكان من شأن أي تعطّل للحركة عبر المضيق أن يعرض شحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر لأوروبا للخطر، وهي تمثل نحو 10% من واردات القارة.

قال معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي "Institute for Energy Economics and Financial Analysis" في مذكرة يوم الجمعة: "مشكلات العبور عبر أي من الممرات الرئيسية في العالم عادةً ما تزيد التكاليف، وتطيل أوقات الرحلات، وتبث الاضطراب في التجارة العالمية".

أضاف المعهد: "مرة أخرى، أظهرت هذه الحالة هشاشة سوق النفط والغاز".

انخفاض الطلب على الغاز

كما يُسهم استمرار انخفاض الطلب على واردات الغاز الطبيعي المسال من الصين في تهدئة السوق، إذ تصل كميات وقود أكبر من المعتاد إلى أوروبا في مثل هذا الوقت من العام. وتأثر الطلب الصيني على الغاز الطبيعي المسال بسبب ضعف الاقتصاد وسط ضغوط الرسوم الجمركية الأميركية، مع ذلك، قال وزير التجارة هوارد لوتنيك إن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقاً تجارياً مع الصين ستُخفَّض بموجبه التدابير المضادة.

تراجعت العقود المستقبلية الهولندية لأقرب شهر، التي ينظر لها كمعيار سوق الغاز في أوروبا، بنسبة 2.9% إلى 33.05 يورو لكل ميغاواط في الساعة عند 9:31 صباحاً بتوقيت أمستردام.

وتتوقع شركة الاستشارات "إنرجي أسبكتس" (Energy Aspects Ltd) أن تبلغ الأسعار خلال بقية العام 38.30 يورو لكل ميغاواط في الساعة، استناداً إلى تقديرات بأن مواقع التخزين الأوروبية ستتمكن بالكاد، على الأرجح، من بلوغ أهداف إعادة الملء القانونية.