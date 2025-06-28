قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير المطارات المصرية من خلال شراكات دولية
ماذا يعني رفض الشيوخ تقييد صلاحيات ترامب في الحرب مع إيران؟
انقلاب أمريكي.. هل أصبحت كندا خارج لعبة «نافتا»؟
غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة على جنوب لبنان
خلفا للرمادي.. الزمالك يتعاقد مع مدرب أجنبي جديد والإعلان خلال ساعات
سعر الذهب اليوم السبت 28-6-2025 فى مصر
شمس البارودي ترد علي منتقدي اعتزالها وارتدائها الحجاب
مدافع يوفنتوس يغيب عن كأس العالم للأندية بسبب الإصابة
بسبب الأهلي.. الزمالك يكثف جهوده لضم مدافع فاركو
ظهور مفاجئ لوزير الدفاع الإيراني يفضح مزاعم إسرائيل عن تصفيته
علي جمعة يحصل على 56 صوتا فى انتخابات الطرق الصوفية
مدبولي يفتتح أول مصنع لمجموعة BSH الألمانية في مصر وأفريقيا بالعاشر من رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الغاز في أوروبا تتجه لأكبر هبوط أسبوعي منذ عامين

غاز
غاز
وكالات

تتجه أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا نحو تسجيل أكبر تراجع أسبوعي لها في نحو عامين بعد انحسار مخاوف الإمدادات المرتبطة بتوترات الشرق الأوسط.

تراجعت العقود المستقبلية المعيارية بنسبة 3.1% يوم الجمعة، لتسجّل الانخفاض اليومي السادس على التوالي. ويضعها ذلك على مسار فقدان نحو خمس قيمتها هذا الأسبوع، في أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو 2023.

شهدت الأسعار هبوطاً حاداً الأسبوع الجاري بعد التوصل المفاجئ إلى وقف إطلاق نار بين إيران وإسرائيل بمساعدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ما بدد تهديد إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً.

انحسار خطر إغلاق مضيق هرمز

ارتفعت أسعار الطاقة خلال الأسبوعين الماضيين بسبب تصاعد النزاع القصير، وكان من شأن أي تعطّل للحركة عبر المضيق أن يعرض شحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر لأوروبا للخطر، وهي تمثل نحو 10% من واردات القارة.

قال معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي "Institute for Energy Economics and Financial Analysis" في مذكرة يوم الجمعة: "مشكلات العبور عبر أي من الممرات الرئيسية في العالم عادةً ما تزيد التكاليف، وتطيل أوقات الرحلات، وتبث الاضطراب في التجارة العالمية".

أضاف المعهد: "مرة أخرى، أظهرت هذه الحالة هشاشة سوق النفط والغاز".

انخفاض الطلب على الغاز

كما يُسهم استمرار انخفاض الطلب على واردات الغاز الطبيعي المسال من الصين في تهدئة السوق، إذ تصل كميات وقود أكبر من المعتاد إلى أوروبا في مثل هذا الوقت من العام. وتأثر الطلب الصيني على الغاز الطبيعي المسال بسبب ضعف الاقتصاد وسط ضغوط الرسوم الجمركية الأميركية، مع ذلك، قال وزير التجارة هوارد لوتنيك إن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقاً تجارياً مع الصين ستُخفَّض بموجبه التدابير المضادة.

تراجعت العقود المستقبلية الهولندية لأقرب شهر، التي ينظر لها كمعيار سوق الغاز في أوروبا، بنسبة 2.9% إلى 33.05 يورو لكل ميغاواط في الساعة عند 9:31 صباحاً بتوقيت أمستردام.

وتتوقع شركة الاستشارات "إنرجي أسبكتس" (Energy Aspects Ltd) أن تبلغ الأسعار خلال بقية العام 38.30 يورو لكل ميغاواط في الساعة، استناداً إلى تقديرات بأن مواقع التخزين الأوروبية ستتمكن بالكاد، على الأرجح، من بلوغ أهداف إعادة الملء القانونية.

أسعار الغاز الإمدادات العقود المستقبلية الممرات الرئيسية الغاز الطبيعي مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث المنوفية

سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

أسعار الذهب

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 3 عبادات أوصى بها النبي

امتحانات الثانوية العامة

ماراثون الثانوية العامة |ننشر مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى المقرر آداؤه غداً

الإيجار القديم

شقة بديلة والإيجار ثلث الدخل.. مشروع قانون جديد لحل أزمة المستأجرين

عمرو اديب

عمرو أديب يسخر من الأهلى بعد تأهل الهلال السعودي.. ماذا قال؟

إذا طلب منك الميت

ماذا تفعل إذا طلب منك الميت فعل شيء بالمنام؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي يهنئ الرئيس بذكرى 30 يونيو ويُدشن صرحًا صناعيًا عالميًا بالعاشر

صورة أرشيفية

صلاح عبد العاطي: إسرائيل تمضي في خطة تحويل غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة

جانب من اللقاء

%50 مكون محلي.. و70% خلال عامين.. مصر تخطو بثبات بافتتاح مصنع «بوش» الألماني

بالصور

وصفات طبيعية لترطيب البشرة الدهنية.. خليها ضمن روتين يومك

وصفات طبيعية تحافظ على نضارتك دون لمعان
وصفات طبيعية تحافظ على نضارتك دون لمعان
وصفات طبيعية تحافظ على نضارتك دون لمعان

مدبولي يفتتح أول مصنع لمجموعة BSH الألمانية في مصر وأفريقيا بالعاشر من رمضان

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

خطأ شائع في طهي المكرونة يرفع سكر الدم بسرعة.. ما الحل؟

لماذا الطهي الزائد للمكرونة يضر؟
لماذا الطهي الزائد للمكرونة يضر؟
لماذا الطهي الزائد للمكرونة يضر؟

وزير الإسكان يتابع مشروعات العقارات وتطوير المنطقة الصناعية بالعاشر

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

فيديو

مشادة على فستان سهرة

ضرب وسب .. فستان سهرة يتسبب في مشاجرة بمنطقة السلام

حقيقة انفصال رامي رضوان ودنيا

رامي رضوان يكسر الصمت ويرد على إشاعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لست مطربة..وأصبت بالاكتئاب بعد طرح عقبال كل البنات l فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد