مجدي البدوي: آن الأوان لوصف نتنياهو بمجرم حرب في كل خبر

أكد مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني، المجرم بنيامين نتنياهو، حول ما اسماه "دولة إسرائيل الكبرى" ونيته ضم أراضٍ من دول عربية مثل السعودية والأردن ولبنان، فضلًا عن ابتلاع ما تبقى من فلسطين، تمثل جرس إنذار جديد لخطورة المشروع الصهيوني التوسعي على الأمن القومي العربي والإفريقي.

وأضاف: آن الأوان لأن يتحمل الصحفيون والإعلاميون في مصر والعالم العربي وأفريقيا مسئولياتهم التاريخية في مواجهة هذه الأطماع، وأن نسمي الأشياء بأسمائها، فنتنياهو مجرم حرب يجب أن يُذكر بهذه الصفة في كل خبر أو تحليل، والكيان الصهيوني هو التسمية الحقيقية لهذا الاحتلال الغاصب، بدلًا من الترويج لمصطلح "دولة إسرائيل" الذي يسعى لتزييف الوعي".

وشدد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أن الكلمة موقف والمعلومة سلاح، وأن الإعلام هو خط الدفاع الأول في معركة الوعي، مضيفًا: "علينا أن نكتب الحقيقة بلا مواربة، نصرةً للحق، ودفاعًا عن الأرض، وحفاظًا على هوية شعوبنا ومستقبل أوطاننا."